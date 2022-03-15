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Парламент Белоруссии ратифицировал договор с РФ о размещении военных объектов

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Использованные источники: tass.ru
Парламент Белоруссии ратифицировал договор с РФ о размещении военных объектов

Палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала договоры о сотрудничестве с Россией в военной сфере. Документы предполагают тесное содействие двух стран и оказание всесторонней поддержки.

В частности, продлевается срок аренды Россией военных объектов на территории республики. Речь, в том числе, идёт о 43-м узле связи Военно-морского флота России «Вилейка» и радиолокационной станции «Волга» из состава российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). «Вилейка» обеспечивает связь Генштаба ВМФ России с атомными подводными лодками в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов, проводит радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу. РЛС «Волга» работает с 1980-х годов в структуре космических войск. Может обнаруживать баллистические ракеты, космические объекты, отслеживать их траектории. Станция также контролирует районы патрулирования подлодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

Проекты законов предстоит ещё одобрить верхней палате, затем свою подпись под ними должен поставить президент.

Кроме того, белорусские депутаты ратифицировали протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от 6 октября 2007 года. Документ подготовлен с целью выражения согласия Белоруссии на обязательность для неё Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. Документ уточняет механизм участия подразделений миротворческих сил ОДКБ в миротворческих операциях, проводимых под эгидой ООН, что значительно расширит сферу их действия при выполнении возложенных на них задач по поддержанию международного мира и безопасности, а также будет способствовать укреплению имиджа и авторитета ОДКБ на международной арене.

Напомним, 11 марта главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров в Москве договорились о поставках Минску современных образцов военной техники. Лидеры двух стран также выразили уверенность, что при желании со стороны Киева конфликт можно разрешить в любой момент. Глава дружественной РФ страны отметил, что киевские власти планировали нанести удар не только по Донбассу, но и по Белоруссии.

По материалам ТАСС, «Известий», РБК

Источник: http://stoletie.ru/lenta/parlament_belorussii_ratificiroval_dogovor_s_rf_o_razmeshhenii_vojennyh_objektov_985.htm
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