Методичка для нео-бога. Элита нашла новый способ воспитать Человека Послушного. В. Киселева
Как новые сетевые технологии позволяют массово создавать людей с нужными заказчикам качествами. Какие новые социальные инструменты, основанные на не-новых исследованиях бихевиористов, были недавно опробованы в Канаде. Как Б.Ф. Скиннер разработал науку, легшую в основу всего западного социального инжиниринга. Об этом и многом другом рассказывает эксперт по биоэтике Валентина Киселева.
ДеньТВ на платформе RUTUBE – https://rutube.ru/channel/23475136/
ВКонтакте – https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен -https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297?lang=ru
#ДеньТВ #Киселева #манипуляции #управление #бихевиоризм #социум #Скиннер #carrotrewards