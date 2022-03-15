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Методичка для нео-бога. Элита нашла новый способ воспитать Человека Послушного. В. Киселева

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Как новые сетевые технологии позволяют массово создавать людей с нужными заказчикам качествами. Какие новые социальные инструменты, основанные на не-новых исследованиях бихевиористов, были недавно опробованы в Канаде. Как Б.Ф. Скиннер разработал науку, легшую в основу всего западного социального инжиниринга. Об этом и многом другом рассказывает эксперт по биоэтике Валентина Киселева.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WSczvDs9nio
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