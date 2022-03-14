Точка невозврата для элиты РФ. Что означают текущие события. А. Фурсов
В чём состоит интерес мировых элит в современных событиях. Кто станет главным выгодоприобретателем нового мира. Какая игра сейчас начинается. Об этом и многом другом рассказывает Андрей Фурсов. Ведущий Илья Титов
Полное видео смотрите на RuTube: https://rutube.ru/video/b196ea16c0da309a83b54cd59dcd6af2
Канал Андрея Фурсова на Rutube https://rutube.ru/channel/23473513/
А. И. Фурсов на Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/govoritfursov
Телеграм Андрей Фурсов https://t.me/s/fursov_andrey
Поддержать канал ДеньТВ 4276 3801 5875 8230 (Сбер)
Андрей Фурсов. Все записи 2022 https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8nzAoHbcBMyDEW-h67iCOfg4OwCE6OP
#ДеньТВ #Фурсов #политика #экономика #будущее #история #кризис