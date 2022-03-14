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Точка невозврата для элиты РФ. Что означают текущие события. А. Фурсов

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В чём состоит интерес мировых элит в современных событиях. Кто станет главным выгодоприобретателем нового мира. Какая игра сейчас начинается. Об этом и многом другом рассказывает Андрей Фурсов. Ведущий Илья Титов

Полное видео смотрите на RuTube: https://rutube.ru/video/b196ea16c0da309a83b54cd59dcd6af2

Канал Андрея Фурсова на Rutube https://rutube.ru/channel/23473513/
А. И. Фурсов на Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/govoritfursov
Телеграм Андрей Фурсов https://t.me/s/fursov_andrey

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Андрей Фурсов. Все записи 2022 https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8nzAoHbcBMyDEW-h67iCOfg4OwCE6OP



#ДеньТВ #Фурсов #политика #экономика #будущее #история #кризис
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YnSV-ywYb34
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