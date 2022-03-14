Музыка гуслей творит чудеса
Автор: Кирилл Богомилов
Ведущая: Олеся Лоза
Говоря о музыке гуслей, можно сказать, что это волшебная музыка. Это музыка нашей Души! Она пробуждает генетическую память и помогает строить лад внутри человека и вокруг него. Это созидательная сила…
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