Легализация русофобии
Запад ринулся запрещать все русское, от котов до Достоевского, что попахивает тоталитаризмом
Западная русофобская истерика достигла апогея. Политическая культура Германии, наследницы самой тоталитарной системы в истории человечества, привела к недавнему увольнению российского дирижера, который отказался заклеймить военные действия России на Украине, и русской оперной певицы Анны Нетребко.
Мой друг – немецкий еврей – недавно заметил, что это похоже на увольнение немецких еврейских музыкантов в 1933, как и христианских музыкантов, которые отказались поддержать нацизм, и это еще до «нюренбергских законов».
И при этом всего несколько недель назад государственные СМИ Германии Deutsche Welle вычищали сотрудников-арабов, за выражение критического отношения к Израилю – отношения, которые в бешено про-израильской Германии обзывают «антисемитизмом».
В Италии, где политическая культура также наследница фашизма, был отменен университетский курс по Достоевскому, во имя новой русофобии – хотя после протестов, его вернули. В США EA Sports выбросили российские команды из серий компьютерных игр про FIFA.
Эта русофобская кампания охватила весь западный политический спектр, и ее полностью поддерживают западные либералы и культурные элиты. Политическая доверчивость большинства населения США и Западной Европы всегда поражала меня. С тех пор, как я приехал в США учиться в университете в 1982 году, я все не могу поверить, как легко обмануть моих американских сверстников и коллег всех цветов кожи – их вера в то, что говорит их правительство и корпоративные СМИ совершенно незыблема, особенно, когда речь идет о других странах, для них это абсолютная истина.
Я вырос в Иордании при автократии, и научился, как многие иорданцы, не верить почти ничему из того, что говорит правительство и СМИ. Я до сих пор считаю, что автократические режимы развивают демократические скептицизм в своем населении в то время, как западные либеральные «демократические» режимы развивают крайний конформизм и покорность «министерству правды», как назвал это Оруэлл.
Добавьте к этому стадное чувство и отвержение мнений, противоречащих господствующим верованиям в большинстве западных стран, и положение не так уж отличается от фашистской культуры многих европейских стран между двумя мировыми войнами.
Непрестанные расистские нападки
В этом нет ничего удивительного. В США американцы застрелили, забили камнями и раздавили ногами на улицах массу такс во время Первой мировой войны, потому что это немецкая порода собак. Были призывы не пить пиво, так как это «непатриотично». Американцы даже переименовали тушеную кислую капусту в «капусту свободы».
Не говоря о том, что американских немцев и граждан Германии в США сажали в лагеря во время мировых войн.
В 1970-80х годах накал американского шовинизма был особенно высок против Японии, которая якобы подрывала экономику США. Призывали бойкотировать японские машины и электротовары, некоторые обвиняли Японию в «экономическом Перл-Харборе» и предупреждали о возврате «желтой опасности» (напоминаю, что американские граждане японцы и японцы, живущие в США, были посажены в лагеря во время Второй мировой войны, а их имущество конфисковано властями США).
В 1982 году двое американцев, работавших в автопроме, до смерти забили китайца, очевидно, приняв его за японца. Убийц оштрафовали на 3000 долларов, в тюрьму они не сели. Конгрессмены США разбивали кувалдами «тойоты» перед входом на Капитолий, и это было при Рейгане, задолго до Трампа и Байдена.
После иранской революции расистские нападения и преследования иранцев, или любого, кого принимали за иранцев (как меня приняли белые студенты через неделю после моего приезда в США) были обычными в США. В техасской забегаловке в Хьюстоне с 1979 висел антииранский плакат, изображающий сцену линчевания, и даже в 2011 году это привлекало посетителей.
Исламофобия достигла неслыханных высот в США и Европе после 11 сентября, и среди первых расистских убийств, кроме мусульманина, были египетский христианин и сикх, которых, очевидно, приняли за мусульман.
Поведение недоразвитых подростков
Когда Франции отказалась поддержать империалистическое нападение США на Ирак в 2003 году, рестораторы в США начали выкидывать французские вина и выливать их из бутылок на улицах. Конгресс оказался во главе, и в кафетерии Конгресса «французская картофельная соломка» стала называться «соломкой свободы».
В нынешней атмосфере то же поведение недоразвитых подростков, типичное для культуры США, выразилось в отказе от русской водки и даже бойкоте ресторанов русской кухни, принадлежащих американцам. Spotify закрыли офис в Москве, а IKEA закрыла магазины в России. Кинофестиваль в Глазго исключил два российских фильма.
Не желая отставать, Metropolitan Opera в НЙ заявила, что прекращает партнерство с Большим театром, и разрывает контракт с оперной певицей Анной Нетребко, а Биеннале в Венеции убрал «русский павильон», среди прочего бойкота российской культуры.
И если «немецких» собак убивали с США во время Первой мировой, находящаяся во Франции «Международная федерация любителей кошек» только что исключила российских кошек из своих выставок. Литва дошла до того, что отменила доставку антиковидной вакцины в Бангладеш в наказание за то, что страна воздержалась во время голосования в ГА ООН, против российского вмешательства.
Если бы Запад не был таким лицемерным, решая, какие страны можно немедленно бойкотировать, а какие нельзя ни в коем случае, бойкот России на официальном уровне мог бы стать важным политическим действием, включая отмену официальных визитов, совместных военных учений, отказа от приглашений на организованные правительством мероприятия, отмену приглашений государственных деятелей России выступать в частных или общественных организациях и тд. Однако, бойкот Достоевского, водки и российских музыкантов – это уже совсем не то.
Требования к российским музыкантам, если они хотят сохранить свою работу в оркестрах Германии, сильно отдают тоталитаризмом. Только подумайте, какое негодование вызывает призыв к бойкоту – даже не Израиля, а незаконных сетлерских колоний на оккупированных территориях – в последние двадцать лет, и картина ясна.
Ленин бичевал некоторых русских коммунистов в начале 20-х за их недостаточную поддержку прав многих народов, живущих в России, такими словами: «поскрести иного коммуниста — и найдешь великорусского шовиниста».
Об этой русофобской кампании, где объединились консерваторы и либералы США и Европы, я могу уверенно сказать: поскреби многих белых либералов, и найдешь белого расиста бойца Холодной войны.
Ирония происходящего
В этой презренной и подлой русофобии проявляется природа недоразвитого подростка политической культуры США и Западной Европы, и при фашизме и при либерализме, которые не так уж отличаются в расизме и нелепых фантазиях против назначенных врагами.
Это касается и западных научных кругов. Советология, правая академическая «наука» появилась в 1950-х и проповедовала тупые теории про советскую «анти-демократическую» культуру, по той причине, что младенцев в России пеленали туже, чем в других странах, в результате чего дети вырастали с желанием быть несвободными. И такие же западные «ученые», и СМИ десятки лет твердят нам, что арабы и мусульмане любят диктаторов и насилие, потому что это часть их религии и культуры.
В 2000 году я с Эдвардом Саидом начали организовывать большую литературную конференцию, на которую мы пригласили 40 знаменитых литераторов, из них 20 – романистов и поэтов арабского мира. Финансировал эту конференцию частный американский культурный фонд, и ее собирались провести в Колумбийском университете, где Саид и я преподавали.
За несколько недель до назначенной даты произошли события 11 сентября. Антиарабская и антиисламская истерия, которая в результате охватила США, вызвала крайнюю тревогу у спонсора и университета, который опасались за безопасность конференции, что на нее могут напасть с бомбами антиарабские фанатики. В результате конференцию, которую готовили два года, отменили.
Ирония заключается в том, что господствующая западная политическая и массовая культура – крайне конформистская и совершенно лишена разногласий, не считая вопросов, по которым есть разногласия внутри самой западной элиты. И это несмотря не западную пропаганду, что либеральный Запад – то место, где «расцветают сто цветов», конечно, если все они не расцветают в направлении, противоположном тому, которое предписано правительством и корпоративными СМИ, в противном случае с цепи спускают толпу линчевателей.
Десятки лет назад Хомский проанализировал, как западным «производством единогласия» создается послушное население. Если нынешняя западная истерия что-то показывает, так это то, что практические ничего с тех пор не изменилось.
Перевод с английского.
Джозеф Масад
https://www.middleeasteye.net/opinion/russia-ukraine-war-western-ban-cats-dostoevsky-totalitarianism – цинк