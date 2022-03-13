Неприятное пробуждение на Яворовском полигоне
В результате прилета "Калибров" по объетам на Яворовском полигоне (где США и их сателлиты натаскивали украинских военных на войну с Россией) по официальным украинским заявлениям (которые конечно не особо заслуживают доверия), было убито 9 и ранено 57 военных, среди которых были и иностранные инструкторы.
Всего, по заявлению Львовоской ОГА, по полигону прилетело 8 ракет.
Последствия прилетов можно посмотреть например здесь https://t.me/boris_rozhin/31838
После прилета началась уже стандартная истерика с требованием ввести бесполетную зону и де-факто начать ядерную войну с Россией.
Кроме того, утром поступили сообщения, что войска наступающие с юга уже вплотную подошли к Угледару, а группировка действующая в районе Изюма вроде как уже продвинулась в направлении на Барвенково. По этому направлению в течение дня должны быть подробности.
Трансляция как обычно в Телеграме - https://t.me/boris_rozhin
Cирия.
Дикoе пoле вернётся
Из-за больших потерь иностранных наемников в результате ракетного удара российской армии по Яворовскому полигону под Львовом своей должности лишился начальник областного СБУ Иван Осипчук.
Минобороны России – утром 13 марта высокоточным оружием был нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. На данных объектах Киевским режимом были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники.
В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.