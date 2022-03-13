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Неприятное пробуждение на Яворовском полигоне

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В результате прилета "Калибров" по объетам на Яворовском полигоне (где США и их сателлиты натаскивали украинских военных на войну с Россией) по официальным украинским заявлениям (которые конечно не особо заслуживают доверия), было убито 9 и ранено 57 военных, среди которых были и иностранные инструкторы.
Всего, по заявлению Львовоской ОГА, по полигону прилетело 8 ракет.
Последствия прилетов можно посмотреть например здесь https://t.me/boris_rozhin/31838
После прилета началась уже стандартная истерика с требованием ввести бесполетную зону и де-факто начать ядерную войну с Россией.

Кроме того, утром поступили сообщения, что войска наступающие с юга уже вплотную подошли к Угледару, а группировка действующая в районе Изюма вроде как уже продвинулась в направлении на Барвенково. По этому направлению в течение дня должны быть подробности.

Трансляция как обычно в Телеграме - https://t.me/boris_rozhin

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7491835.html
Метки: война на украине, львов, украине
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 29930 6442
    Русофил 48 мин. назад

      Cирия.
      Дикoе пoле вернётся

    • 18009 8997
      BlackCat 16 мин. назад

        Из-за больших потерь иностранных наемников в результате ракетного удара российской армии по Яворовскому полигону под Львовом своей должности лишился начальник областного СБУ Иван Осипчук.

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        1
      • 18009 8997
        BlackCat 15 мин. назад

          Минобороны России – утром 13 марта высокоточным оружием был нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. На данных объектах Киевским режимом были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники.

          В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.

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