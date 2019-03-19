Но после этого неприятности закончатся
12:15. 19 марта 2019 Просмотров - 255 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О возвращении сезонного времени
2011
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что принял решение с осени 2011 года отменить переход на зимнее время, в связи с чем дал соответствующее поручение правительству России.
"Я принял решение об отмене перехода на зимнее время – начиная с осени текущего года. И даю соответствующее поручение правительству", – сказал Медведев во вторник на встрече с молодыми учеными и лауреатами премии президента РФ в области науки и инноваций за 2010 год.
По его словам, "необходимость адаптироваться связана и со стрессом, и с заболеваниями", и поэтому вопрос о переходе на летне-зимнее время касается всех людей. Он напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию в 2009 г. говорил об этом, и подчеркнул, что эта тема стала предметом серьезных исследований.
"Мы, действительно, привыкли каждую весну и осень переводить стрелки часов и все по привычке на это ругаться, потому что реально нарушается биоритм человеческий, все это раздражает, все либо просыпают, либо просыпаются рано и не знают, куда себя деть в течение лишнего часа. Ну, я уж не говорю о несчастных коровах и других животных, которые не понимают перевода часов и не понимают, почему доярки приходят к ним в другое время", – сказал Медведев.
Установление повсеместно в стране летнего времени, считает президент, будет полезным. Решение было принято исходя из этих соображений. "Мы не будем переходить на зимнее (время), мы один раз еще испытаем неприятность, потому что как раз переход на летнее время всегда – это уменьшение сна на один час, но после этого неприятности закончатся. В то же время у нас будет пролонгированный светлый день. Мне кажется, что это было бы интересно и для нашей страны, в общем и целом скорее полезно. Меня, во всяком случае, люди об этом неоднократно просили", – сказал Медведев.
https://www.interfax.ru/russia/176659 – цинк
2019
Сейчас в большинстве регионов страны наблюдаются чрезмерно ранние рассветы и столь же ранние закаты Депутат Госдумы Андрей Барышев («Единая Россия») внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени, следует из базы данных ГД, пишет ria.ru. «Проект федерального закона предусматривает введение на территории Российской Федерации сезонного перевода времени, осуществляемого путем ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад», – говорится в пояснительной записке. Разработчик отмечает, что проект разработан в целях введения в Российской Федерации более благоприятной системы исчисления времени, обеспечивающей эффективное и естественное использование человеком светлого времени суток, и направлен на реализацию прав граждан на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья, занятия физической культурой и спортом. «Принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха, занятий спортом в результате существенного (в среднем почти на 200 часов за год) увеличения эффективно используемого населением светлого времени суток», – поясняет депутат. «Из анализа астрономических параметров следует, что в настоящее время в большинстве регионов страны наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года (в летний период – в 2-4 часа ночи, задолго до пробуждения человека) и чрезмерно ранние закаты на протяжении всего года, что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство», – говорится в пояснительной записке.
http://chelny-izvest.ru/news/facts/v-gosdumu-vnesen-proekt-o-vozvrashchenii-perevoda-vremeni-vesnoy-i-osenyu – цинк
Приходит министр сельского хозяйства к М. С. Горбачеву.
- Михаил Сергеевич, беда, в стране куры дохнут.
- Ничего страшного, нарисуйте перед каждой курицей желтый круг.
Пожал плечами министр, ушел. Через две недели приходит:
- Михаил Сергеевич, все равно дохнут.
- Впишите в желтый круг зеленый квадрат.
Пожал плечами, ушел. Приходит через неделю:
- Михаил Сергеевич, дохнут ведь, совсем мало осталось.
- Впишите в зеленый квадрат красный треугольник Проходит месяц,
встречает Горбачев Министра и воспрашает, а чтож вы не заходите не
рассказываете как там куры?
- Да понимаете Михаил Сергеевич, сдохли все.
- Ах как жаль, у меня еще так много идей!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4854609.html