Михаил Попов о денацификации
Заявление партии коммунистов США: https://rkrp-rpk.ru/2022/02/26/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BE-%D0%B2%D0%BE/
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Однако сейчас мы наблюдаем едва ли не 3 исхода сразу.
Первый Исход – бегство украинцев в Европу, когда
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спасение одних станет обрушением других. Украинцы, как саранча добьют ЕС. Это вопрос времени, способствуя её игилизации. в этом их историческое предназначение.
Второй Исход – бегство “творческой интеллигенции” из РФ. Заполненный певцами, танцорами, тик-ток блогерами и прочей мутной шушерой “философский пароход” со слезами и соплями на ветру стремительно покинул родную гавань в неизвестном направлении.
Третий Исход – бегство блогеров-инстаграмщиков в Телеграмм.
Какое горе и испытание для всех!
Вчера, в канун нашего праздника Торжества Православия, в небе над белгородскими Валуйками (Северодонецкое направление) жители увидели вот эти буквы. Не фотошоп – в местных пабликах десятки.
https://t.me/zhest_belgorod/9669
https://t.me/riakatysha/14688