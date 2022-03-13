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Михаил Попов о денацификации

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Заявление партии коммунистов США: https://rkrp-rpk.ru/2022/02/26/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BE-%D0%B2%D0%BE/

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview_notz.mp3

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=unHRcrXYbdQ
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 21985 18355
    марина два часа назад

      Однако сейчас мы наблюдаем едва ли не 3 исхода сразу.
      Первый Исход – бегство украинцев в Европу, когда
      Свернуть
      спасение одних станет обрушением других. Украинцы, как саранча добьют ЕС. Это вопрос времени, способствуя её игилизации. в этом их историческое предназначение.

      Второй Исход – бегство “творческой интеллигенции” из РФ. Заполненный певцами, танцорами, тик-ток блогерами и прочей мутной шушерой “философский пароход” со слезами и соплями на ветру стремительно покинул родную гавань в неизвестном направлении.

      Третий Исход – бегство блогеров-инстаграмщиков в Телеграмм.
      Какое горе и испытание для всех!

    • 3633 3109
      Андрей Попов час назад

        Вчера, в канун нашего праздника Торжества Православия, в небе над белгородскими Валуйками (Северодонецкое направление) жители увидели вот эти буквы. Не фотошоп – в местных пабликах десятки.
        https://t.me/zhest_belgorod/9669
        https://t.me/riakatysha/14688

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