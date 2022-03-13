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Эта славная тридцатьчетверка, 1975

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Фильм рассказывает об истории создания танка Т-34.

Киностудия Харьковского политехнического института, 1975 г.
Фильмокопия для оцифровки предоставлена кафедрой К-2 МГТУ им. Баумана.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dldSSvn7tps
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18008 8996
    BlackCat три часа назад

      Сталь для Т-34, способную удерживать удар немецких орудий, отливали в Мариуполе.
      Так называемая вязкая сталь.

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