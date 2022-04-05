Корпорация Meta (та самая, которая Facebook и Instagram) официально разрешила всем желающим открыто призывать к убийству русских солдат. Пока только солдат. Итак, на Западе снова разрешена ненависть

Человеческое чувство, которое двадцать лет было там под полным запретом. Чувство, публичное выражение которого является уголовным преступлением во многих «цивилизованных» странах.



За ненависть на Западе тебя гарантировано выносили не только из всех социальных сетей, но и исключали из приличного общества.

И вот теперь в западном мире ненависть снова в употреблении. Но только – правильная. Общественно одобренная. Благородная. Ненависть к русским. Это хорошо.

Ненависть – это естественное чувство, а значит, здоровое. Мы – народ который вырос на стихотворении Константина Симонова «Убей немца», мы с этим чувством хорошо знакомы.



Оно дремало в нас, как древний архетип, как рудимент того самого «лихого человека, который бродит по ледяной пустыне».



Как темная сила, которая столетиями вырывалась то в виде бессмысленного и беспощадного русского бунта, то в виде невероятного упорства русского солдата, которое стало именем нарицательным задолго до Второй мировой войны.

Нам всегда была привычна чужая ненависть. Мы в ней купались, мы ее пили как материнское молоко. Эта ненависть питала в нас дикий кураж, готовность идти от океана до океана и строить в тайге города будущего.



А вот фальшивое «хорошее отношение к русским», с которым нас встречали в Европе и Америке в начале 90-х, било словно плеть. Сквозь это «хорошее отношение» сквозило едва скрываемое презрение к поверженному врагу.