Снова ненавидите русских? Это вы зря
Корпорация Meta (та самая, которая Facebook и Instagram) официально разрешила всем желающим открыто призывать к убийству русских солдат. Пока только солдат. Итак, на Западе снова разрешена ненависть
Человеческое чувство, которое двадцать лет было там под полным запретом. Чувство, публичное выражение которого является уголовным преступлением во многих «цивилизованных» странах.
За ненависть на Западе тебя гарантировано выносили не только из всех социальных сетей, но и исключали из приличного общества.
И вот теперь в западном мире ненависть снова в употреблении. Но только – правильная. Общественно одобренная. Благородная. Ненависть к русским. Это хорошо.
Ненависть – это естественное чувство, а значит, здоровое. Мы – народ который вырос на стихотворении Константина Симонова «Убей немца», мы с этим чувством хорошо знакомы.
Оно дремало в нас, как древний архетип, как рудимент того самого «лихого человека, который бродит по ледяной пустыне».
Как темная сила, которая столетиями вырывалась то в виде бессмысленного и беспощадного русского бунта, то в виде невероятного упорства русского солдата, которое стало именем нарицательным задолго до Второй мировой войны.
Нам всегда была привычна чужая ненависть. Мы в ней купались, мы ее пили как материнское молоко. Эта ненависть питала в нас дикий кураж, готовность идти от океана до океана и строить в тайге города будущего.
А вот фальшивое «хорошее отношение к русским», с которым нас встречали в Европе и Америке в начале 90-х, било словно плеть. Сквозь это «хорошее отношение» сквозило едва скрываемое презрение к поверженному врагу.
Точнее, не поверженному, а сдавшемуся в плен. Врагу, который валяется в пыли, в ногах победителя, и молит о пощаде.
Хорошо, что русских можно снова открыто ненавидеть. Эта ненависть была всегда густо замешана на страхе. Нас боялись и ненавидели. Это вообще привычное устройство мира вокруг нас, от которого Россия просто немного отвыкла.
За тридцать лет мы почти забыли о том, что в мире есть такое понятие, как враг. Нет врагов только у трусов и ничтожеств. А нас долго воспринимали именно как трусов и ничтожеств.
Русская армия, которая прямо сейчас умиротворяет железом враждебное России государство – это лучшее, что случилось с нами за последние десятилетия. И то, что это не стало легким рейдом к Киеву – даже лучше.
Победа над сильным и упорным врагом – это славная победа. Но главный враг России – за океаном. И мы принимаем его ненависть со спокойствием и уважением. И из уважения будем платить ему такой же ненавистью. Той самой русской ненавистью, которая тысячу лет превращала наших врагов в прах и пепел.
Не стоит скулить про то, что ненависть – это непродуктивное и страшное чувство. В окружающем океане ненависти выросло и окрепло государство Израиль. Его народ весело и гордо смотрит в лицо врагам и готов биться один против всех.
Советский Союз семьдесят лет противостоял всему «золотому миллиарду» и пал только благодаря предательству ожиревших элит.
В истории человечества таких примеров – без счета. Мир на глазах становится черно-белым – а значит, более четким, резким, понятным. Русского человека за границей снова будет легко опознать по выражению лица.
Лицо человека, который всегда на стреме, всегда в окружении врагов, который всегда готов к войне.
И к победе.
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Источник.
Почему бы этому афффтару(и многим другим афффтарам),свои статьи не публиковать на английском,испанском,португальском,немецком и других языках,на их же ресурсах?
Однако он предпочитает быть “капитаном очевидности”в России “толочь воду в ступе”и подливать масла в огонь.
П.С.Похоже в России до сих пор не поняли,или не хотят понять,что сегодня войны выигрывает тот-кто выигрывает информационную войну и эту войну Россия не просто проигрывает,она её по сути не ведёт.
Всё так КТ ,только ты умалчиваешь или не знаешь (и в украине тебе более знакомой так же),что все СМИ через владельцев и гл.редакторов (представь эти лица)принадлежат через рекламу,рейтинговые агентства (рейтинг западного агенства -это оклады)СИТИ или соцсети и топовые блогеры (та же реклама)в т.ч. принадлежат АНБ США ,не говоря за все ГУГЛЫ.Фейсбуки.и как и кем ты собираешься у них на поле побеждать??Вот живой пример с Бучей устраивает пресса Сити-она блокирует в ООН заявку Небензи (это же чистая подстава и картинка аля голливуд)и тут формирует мировое мнение через СМИ любвинения в геноциде и требует пятый пакет санкций за это.Если СМИ захотят ,они завтра Обвинят в том ,что не Араб с Алькаиды снес 5 БАШЕН в Ньюрке в 2001 ,а лично Путин сидел за рулем.И там бесполезно бороться -потому ,как свои Сети нужно с 0 воссоздавать ,и без Соловьев Шапиро однозначно,хотябы гл.рекдакторов каналов переназначить.Так что да -таки это факт,но ничего тебя наверное радуют наши победы на поле битв в прямом бою..?7Как пример … https://www.youtube.com/watch?v=9KoiRZyY3ng)))
В том то и дело,что ничего не делают.Был единственный канал РТ,его везде прикрыли,и чем ответила Россия?Да ни чем! Например “царьград”хоть что-то делает,а Симонян только и делает,что рассказывает россиянам о плохом западе.
“…Или не хотят понять, что сегодня войны выигрывает тот– кто выиграет информационную войну”
Так никто войну и не объявлял, осущесталяется СВО, это “две
большие разницы”.
Может быть, все дело в том, что Россиия предпочитает дела словам? Можно хоть пять тысяч слов в минуту говорить, но чего-то стоить они будут только когда в доме тепло, на газовой комфорке кипятится кастрюля с супом, а нас столе свежая горбушка. И с таким набором глубоко по барабану, что там рассказывают чумазые ребята с голодными глазами о своих доблестных победах.
Дело в том,что не объясняя причин своих действий,в то время как противная сторана ведет активную пропаганду,друзей не прибавляется,а вот количество врагов растёт.
“…Не объясняя причин своих действий”
Путин всему миру объяснил причины, только вы о них почему- то не знаете. )
Только мир его не услышал,а так,да,объяснил.
Кто хотел, тот услышал.
Мировое сообщество– это не только США и их сателлиты.
распространяй ты…https://t.me/ukr_o_p/763
Газпром прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден».
По данным оператора Astora, все работы по закачке и отбору газа в «Редене» остановились в 7.00 1 апреля. До этого хранилище пребывало в режиме отбора топлива и подачи его в газотранспортную систему Германии, сообщает EADaily.
По состоянию на 4 апреля запасы активного газа составляли 21 млн кубометров в сутки, при том, что запасы крупнейшего газового хранилища Германии могут достигать 3,9 млрд кубометров.
В двух других хранилищах, которыми управляет Astora, работы продолжаются. Так, утром 5 апреля в австрийском «Хайдахе» и немецком «Йемгуме» шли закачка и отбор газа. Запасы этих ПХГ также находятся на минимуме.