7 марта в Беловежской Пуще закончился третий раунд переговоров делегаций России и Украины. Он продолжался около трех часов. Представитель российской стороны Владимир Мединский заявил, что встреча не оправдала ожиданий.

10 марта на полях Анталийского дипломатического форума пройдет встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Эти переговоры также не станут прорывными, но их значимость можно оценить высоко, поскольку они могут стать предпосылкой для организации встречи президентов стран.

После того, как Москва четко сформулировала требования к Украине, в Киеве заявили, что готовы обсуждать вопрос признания Крыма, ДНР и ЛНР. Также Владимир Зеленский добавил, что после начала спецоперации охладел к вопросу вступления Украины в НАТО.

Об итогах встречи России и Украины в Турции, военной спецоперация на Украине и санкциях Запада в интервью Общественной службе новостей рассказал публицист, депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман.

Источник — https://www.osnmedia.ru/