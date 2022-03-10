Минобороны РФ заявило о “биоагентах” против отдельных этнических групп
В Минобороны России рассказали о том, что с высокой долей вероятности можно говорить о попытках создания США на Украине биоагентов, избирательно поражающих этнические группы. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
По его словам, имеющиеся документы подтверждают, что многократно происходила передача биологических образцов граждан Украины за рубеж. Кириллов привел в качестве примера передачу из Минздрава Украины 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови в Австралию.
Также, по его словам, в Германию была передана тысяча образцов сыворотки крови граждан различных областей Украины. Все эти образцы, по словам Кириллова, определяло то, что все граждане относились исключительно к славянскому этносу.
Также начальник войск РХБЗ раскрыл подробности разрабатываемого в украинских лабораториях проекта США по изучению распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц.
Подробности на https://tvzvezda.ru
Мы в социальных сетях:
https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://vm.tiktok.com/ZSJJUvd7D/
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/
Нацисты Украины спелись с нацистами США.