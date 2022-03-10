Бессмертный подвиг молодогвардейцев. Главный день
В ночь на 7 ноября 1942 года в оккупированном немецкими войсками Краснодоне на самых высоких зданиях появились красные флаги. Жители гадали: кто на это осмелился в захваченном врагом городе? Лишь в январе 1943 года в Краснодоне узнали о «Молодой гвардии». Почти сто молодых людей входили в антифашистское подполье. Они распространяли листовки, проводили диверсии в мастерских города, подожгли немецкую биржу труда и готовились помочь Красной армии в разгроме фашистского гарнизона. Предательство нарушило планы подпольщиков. Почти все молодогвардейцы были схвачены, подверглись жестоким пыткам и казнены. Всего через пять дней после гибели последнего подпольщика, 14 февраля 1943 года, город освободили советские войска. Кто предал героев? И почему история советской подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» как никогда актуальна сегодня?
Подробности на https://tvzvezda.ru
Мы в социальных сетях:
https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://vm.tiktok.com/ZSJJUvd7D/
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/