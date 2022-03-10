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Бессмертный подвиг молодогвардейцев. Главный день

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В ночь на 7 ноября 1942 года в оккупированном немецкими войсками Краснодоне на самых высоких зданиях появились красные флаги. Жители гадали: кто на это осмелился в захваченном врагом городе? Лишь в январе 1943 года в Краснодоне узнали о «Молодой гвардии». Почти сто молодых людей входили в антифашистское подполье. Они распространяли листовки, проводили диверсии в мастерских города, подожгли немецкую биржу труда и готовились помочь Красной армии в разгроме фашистского гарнизона. Предательство нарушило планы подпольщиков. Почти все молодогвардейцы были схвачены, подверглись жестоким пыткам и казнены. Всего через пять дней после гибели последнего подпольщика, 14 февраля 1943 года, город освободили советские войска. Кто предал героев? И почему история советской подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» как никогда актуальна сегодня?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HHwErRxWtzQ
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