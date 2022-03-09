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Режим тишины и гуманитарные коридоры: украинцы могут покинуть пять городов

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Использованные источники: ria.ru
Режим тишины и гуманитарные коридоры: украинцы могут покинуть пять городов

Под Киевом, Черниговом, Сумами, Харьковом и Мариуполем сегодня начал действовать режим тишины и открылись гуманитарные коридоры.

В Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию подчеркнули, что покинуть города, как и в предыдущий день, можно в направлении Белоруссии, России, Западной Украины и Запорожья.

Как отмечается в заявлении, несмотря на то, что Украина постоянно срывает открытие коридоров, российская сторона учитывает тяжёлую гуманитарную ситуацию из-за бесчинств нацбатальонов и территориальной обороны и хочет обеспечить безопасность мирного населения и иностранных граждан.

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) заявил в Telegram: «Украинская сторона намерено умалчивает о гуманитарных коридорах в сторону РФ и ДНР, которыми можно воспользоваться при выходе из Мариуполя и Волновахи».

Как отметили в штабе, в утреннем обращении вице-премьер Украины Ирина Верещук озвучила только те направления выхода, которые «находятся под контролем ВФУ и парамилитарных формирований нацистов “Азова” и “Правого сектора” (запрещённая в РФ экстремистская организация)».

Ранее Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запоржье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев. По её словам, военные дали согласие на прекращение огня с 10:00 до 22.00 (мск). В это время будут открыты гумкоридоры. Она отметила, что также в среду планируется эвакуировать 55 детей и персонал из дома ребёнка в Ворзеле.

Сегодня стало известно, что из Херсонской области в Крым российские военные эвакуировали около 250 иностранцев, в том числе из Египта, Италии, Бразилии и Турции, среди них 38 детей. С просьбой вывезти своих граждан из опасной зоны в МИД РФ обратились посольства восьми стран. Чтобы обезопасить дорогу, использовали бронепоезд. Он шёл неспешно – это ещё одна мера безопасности. В пути обошлось без происшествий.

Тем временем в Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о новых обстрелах украинскими военными. Под огнём оказались семь населённых пунктов, украинская армия била по ним 13 раз. По последним данным, повреждены несколько домов и хозяйственных построек.

Пресс-служба Минобороны РФ, в свою очередь, сообщила, что лётчики армейской авиации ВКС России выполнили задачи по нанесению авиационных ударов по бронированной технике Вооружённых сил Украины (ВСУ). «Экипаж вертолёта Ка-52, выполняя полёт на предельно малой высоте, обнаружил цель, выполнил её захват и осуществил пуск ракет, уничтожив замаскированную технику», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «армейская авиация в ходе специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, оказывает авиационную поддержку подразделениям, выполняющим задачи в рамках спецоперации».

По материалам НТВ, РИА Новости, сайта Минобороны РФ
Источник: http://stoletie.ru/lenta/rezhim_tishiny_i_gumanitarnyje_koridory_ukraincy_mogut_pokinut_pat_gorodov_965.htm
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