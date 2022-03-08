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Поздравляет подполковник запаса Екатерина Новикова. Новости. Эфир 8 марта 1980

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Поздравляет подполковник запаса Екатерина Новикова. Новости. Эфир 8 марта 1980
Ветеран Великой Отечественной войны подполковник запаса Екатерина Новикова поздравляет женщин с праздником 8 марта, вспоминает однополчан и делится своим мнением о значении Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о льготах ветеранам. Автор сюжета – Александр Галкин.

Информационный сюжет “Слово женщины-ветерана”. Эфир 08.03.1980.
Главная редакция информации, 1980 г.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rFf31LcWJc0
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