Поздравляет подполковник запаса Екатерина Новикова. Новости. Эфир 8 марта 1980
Поздравляет подполковник запаса Екатерина Новикова. Новости. Эфир 8 марта 1980
Ветеран Великой Отечественной войны подполковник запаса Екатерина Новикова поздравляет женщин с праздником 8 марта, вспоминает однополчан и делится своим мнением о значении Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о льготах ветеранам. Автор сюжета – Александр Галкин.
Информационный сюжет “Слово женщины-ветерана”. Эфир 08.03.1980.
Главная редакция информации, 1980 г.
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