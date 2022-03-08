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Подготовка к капитуляции? О чем на самом деле договариваются Россия и Украина – Гаспарян

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Источник: https://youtu.be/nSTM54PRvgs
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 132 100
    Владимир zzz два часа назад

      Смешные ребята, в забегаловке один один *** начал мне говорить про санкции. Ребята угомоните своих *********. Мне смешно думать о них. ******** сказал, что он американский шпион. Как он повёл себя? Этому их не обучали. Жить и кушать, жрать и управлять. Тот обычный мальчик обделался. Привет его хозяевам.

    • 29890 6406
      Русофил два часа назад

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