Десоветизация. Подготовка приговора России

Вы никогда не задумывались, почему чем более русофобские силы приходят к власти в каком-либо государстве, тем выше там становится накал разоблачений сталинизма и коммунизма? Переименование топонимических объектов, снос памятников, запрет символики — это только первые шаги. Дальше идут музеи ГУЛАГов, приравнивание коммунизма к фашизму, институты национальной памяти. А на улицах в этих странах начинают проводить парады поклонники фашистов. Как вы думаете, зачем эти страны так скрупулёзно считают свои потери от «советской оккупации», увеличивая каждый год размер финансовых компенсаций? Вы думаете это какое-то внутреннее потешное копошение, без какой-либо логики?

Я должен вас огорчить. Все эти процессы, которые с разной скоростью происходят во многих государствах СНГ и Восточной Европы, чреваты очень плохими для нашей страны последствиями. Речь идёт о подготовке нового Нюренбергского трибунала.

Но на этот раз подсудимой должна стать Россия.

Десоветизация — это не просто прихоть каких-то антикоммунистов, которые жаждут получить моральное удовлетворение. На самом деле готовится концептуальная почва, на основании которой нашу страну должны оккупировать и обобрать до нитки.

Нет, нет, это произойдёт не сегодня и не завтра. Сначала необходимо подготовить общественное мнение внутри нашей страны. Народ должен сам признать преступления коммунизма перед человечеством. Только после такого признания можно будет по-настоящему начать реализовывать планы по ограблению страны.

Вы, уважаемый читатель, гордитесь своим воевавшим дедушкой?

Но ведь этот дедушка воевал в преступной Красной армии, которая убивала и насиловала европейских женщин и детей! Вместо свободы ваш дедушка нёс рабство странам Европы. Что? Вы против? Ваш дедушка не мог быть таким плохим?

А вы, пожалуйста, съездите в Латвию или в Польшу, посетите музеи оккупации. Там вам расскажут и покажут сколько миллионов жителей страны было убито вашим дедушкой. Да и зачем далеко ехать? Можно сходить в музей Гулага в Москве, или посетить Пермь-36 в Перми.

С точки зрения десоветизаторов, ваш дедушка равен немецкому солдату, и ровно так, как вы нынче относитесь к немецким фашистам, вы должны относиться и к своим родным.

А что должен сделать любой человек или государство после признания своей вины перед человечеством? Конечно, понести заслуженное наказание!

Что вы говорите? Вы антикоммунист, ругаете кровавого Сталина, рассказываете своим детям про ужасы коммунистического прошлого? Тем лучше для вас! Тогда вы совсем не будете сопротивляться законным требованиям мирового сообщества по возмещению всего ущерба, который ваши предки нанесли другим странам. Ведь немцы до сих пор расплачиваются за преступления.

А вы? Вы еще ни копейки не выплатили пострадавшим государствам: Польше, Латвии, Эстонии, Украине, Венгрии, Германии… Да, да, именно Германии! Ведь ваши предки оккупировали ГДР в течение многих лет, тем самым лишая немцев возможности нормально жить.

Принимая логику необходимости десоветизации, вы признаёте, что ваше государство является преступником. Что ваш дедушка ничем не отличается от фашиста. Он даже хуже, потому что дольше угнетал и уничтожал другие народы.

Что вы говорите? Дети за родителей не отвечают? Ну так вы, во-первых, отрекитесь от своих родителей, назовите их преступниками. А во-вторых, государство-то всё равно преступное, значит платить придётся из бюджета, по всем счетам, которые уже подготовлены в соответствующих институтах национальной памяти. Платить и каяться, каяться и платить. Именно это ваша судьба, уважаемые читатели. Независимо от того как вы относитесь к Советскому Союзу. Раз вы россияне — значит уже преступники.

Ну как вам такое будущее? Вы уже готовы к нему? Думаю среди моих читателей таких найдётся не так много. Если сейчас выдвинуть все эти обвинения, то мы только посмеёмся в лицо наглецам. Значит нужно это делать постепенно, последовательно. Сначала разоблачить преступления сталинизма, преступления Революции, которая и создала это государство-убийцу. Затем необходимо заклеймить и другие исторические периоды СССР. Нужно персонально демонизировать каждого, кто хоть как-то связан с СССР. Десоветизаторам достаточно найти фальшивку и на этом основании превратить человека в исчадье ада. И я еще понимаю разного рода пропагандистов вроде Киселёва или Венедиктова, которые делают это за деньги. Но когда беззастенчиво лгут воцерковлённые люди, для меня это является показателем громадной ненависти к нашему государству, которая превышает даже страх перед наказанием в загробной жизни.

Наша вина уже в том, что посмели строить наше государство, жертвовать жизнью ради него. Ведь СССР и Россия, как преемница СССР, являются преступным государством. Снова и снова десоветизаторы внедряют в сознание людей ненависть к своей стране и истории. Конечно, они прямо отрицают это, кричат о своём патриотизме. «Нужно признавать свои ошибки!» — говорят они.

Я тоже за то, чтобы признавать ошибки.

Но ведь нам показывают не историческую правду. Нам показывают искусственную, выдуманную картину прошлого. Там нет настоящих людей с их ошибками и страстями, у которых было своё достоинство и своя правда. Там действуют демоны, которым навязывают выдуманные еврейские имена. Они убивают и насилуют людей миллионами, так как являются кровавыми маньяками и убийцами. Но если лучшие из революционеров были такими, то каким же является народ, который признал эту власть?

В этой реальности можно придумать новую историю своей семьи. Например, найти какие-то дворянские корни или репрессированных родственников. Можно «вспомнить» как дедушка проклинал Советскую власть и рассказывал про одну винтовку на троих. Это приятно, ведь можно чувствовать себя потомком не преступников, а жертв.

Но целый народ все равно должен быть назван преступным, вслед за своими лидерами и героями. Правда ничего из этого не позволит вам избежать расплаты за грехи всего государства. Россия должна расплатиться деньгами, территориями, провести реституцию, ввести в школьную программу идеологию собственной неполноценности, дать свободу «порабощённым народам»: казакам, татарам, мордве, кавказцам и т.д. (естественно с выплатой всех компенсаций за «оккупацию»). Потому что только это может последовать за нашей моральной капитуляцией.

Сложно понять кто из говорящих голов, повторяющих одну и ту же ложь, просто обманут, кто работает за деньги, а кто яростно ненавидит нашу страну. Но все они льют воду на одну и ту же мельницу. Их не смущает то, что они повторяют ровно то, что по всему миру кричат последние русофобы. Они снова и снова, как заведённые, воспроизводят одну и ту же ложь, как будто существует какая-то методичка.

Но народ-то должен понимать, какими смертельными последствиями чревато для него принятие этой исторической лжи. Как украинцы должны согласиться со своим происхождением от великих укров, так и мы должны признать, что родом из страны-преступницы, созданной убийцами и террористами. И если укры должны начать гордиться своими выдуманными доисторическими предками, то нам придётся отречься от своих дедов, осудить их и назвать убийцами.

А после этого нужно заплатить за преступления, причем заплатить так, что и с жизнью можно проститься. Вот это и называется десоветизация.

Это совсем не игрушки, не мелочь. Речь идёт именно о нашем бытии, о наших родителях, бабушках и дедушках. О многих поколениях тех, кто жил на нашей земле.

Антисталинисты и антисоветчики просто дебилы и подлецы .

Я смотрю на их дешёвую трескотню и думаю: а они сами-то понимают, что они все поголовно – дебилы? Дебилы – в самом что ни на есть медицинском смысле этого слова, в глубоко-антропологическом?!

Народ не тот! А потому его, норота, общественное сознание надо срочно переформатировать и декоммунизировать!

А народ, который совершил поддержал революцию – варвары и вообще античеловеки! То есть – это наши бабушки и дедушки, наши родители – да и по сути многие из нас с вами, кто не считает советский период нашей истории преступным.

Значит нас нужно срочно десталинизировать, десоветизировать желательно посредством лоботомии, а кто по-хорошему не поймет – тому люстрация и поражение в правах.

Если мы признаем преступным и античеловеческим «тоталитарный советский режим» – то античеловеками, недостойными существования, являются и те, кто его придумал. Логично?

А кто етот режим придумал? Да русские же ё.! Поэтому ВСЕ, в основном бывшие республики СССР и бывшие соцстраны, должны люто, бешено ненавидеть русских! А кого, по это логике, логике антисоветчиков, должны ненавидеть русские? Да русских же еп! И маму ненавидеть свою и папу, и свой дом разрушить и сжечь дотла.!

Антисоветчик – всегда русофоб.

Русофоб — это сатанист.

Антисоветчик, антисталинист — это всегда или дебил или подлец и русофоб

Антисоветчик и либераст хуже Гитлера. Антисоветчик для русских хуже Гитлера.

https://cont.ws/@anddan01/6935…

https://cont.ws/@anddan01/7060…

Антисоветчики и фашисты СС это выродки людские.

И запомните мрази всех сортов.

«В тех, кто стреляет в прошлое из пистолета, будущее выстрелит из пушки»

Уважаемые читатели КОНТа. Товарищи.

Вчера обнаружилось смердячее говно на нашем любимом сайте.

И «говно» это неправильное слово.

Фашисты на КОНТе.

Фашизм. Самое страшное и проклятое вовеки слово для русских и советского народа . Фашизм — это не термин не социальное понятие. Фашизм — это смерть.

Смерть которую наш народ ценой неимоверных жертв смог победить.

но не убить… Фашизм вернулся… он снова вылез из ада…

Фашизм уже везде он на наших границах.. Фашизм здесь в нашей стране.

Фашизм и фашисты тут рядом на КОНТе.

Люди ! Будьте бдительны ! Фашизм вернулся!

SS — и его свора не скрываю своих симпатий к нацистам фашисткой Германии..

Они мрази даже сожалеют — о том что нас всех не убили и не зарыли в землю..

для процветания людоедских режимов капитализма и царизма…

Фашист для меня — это конечная низшая точка мерзости.

Будьте вы прокляты убийцы нашего народа.