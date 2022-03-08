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Откуда пошла русофобия и национализм в современной Украине?

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Голодомор как национальная идея Украины. С чего начался современный украинский национализм? Кто создал и раскрутил мифы о Голодоморе? Какое отношение имеет к этому Геббельс? Как на самом деле обстояли дела с продуктами на Украине, и отчего на самом деле умирали люди? Что говорят цифры и архивные документы? Рассказывает историк, автор работ по истории СССР Иван Чигирин. Ведущая – писатель Екатерина Глушик.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4LR0C_GAtkY
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