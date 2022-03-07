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Новый брифинг Министерства обороны РФ о ходе спецоперации на Украине

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4UFG-Pr3X1k
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 17915 8907
    BlackCat 59 мин. назад

      Американцы набирают спецов эвакуации из городов в Украину.
      Видимо готовятся вытаскивать верхушку власти из Киева.

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      • 1715 953
        LIBERMANBlackCat 48 мин. назад

          Они утекли уже…, Уважаемый BlackCat. Вопрос в другом какая провокация готовится нациками и фашистами против русских миротворцев? Я думаю, Владимир Владимирович Путин, упредит провокацию и сделает всё, чтобы военные преступники-фашисты предстали перед судом!
          С Уважением, LIBERMAN.

          1
          1
          • 17915 8907
            BlackCatLIBERMAN 16 мин. назад

              Возможно эвакуация националистов под прикрытием мирных жителей.
              Это худший сценарий, где могут быть использованы спецы.

            • 16378 14848
              РусаLIBERMAN 7 мин. назад

                Песков сказал, что если руководство Украины выполнит
                условия РФ, то спецоперация может прекратиться в любое время.

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