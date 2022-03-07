Новый брифинг Министерства обороны РФ о ходе спецоперации на Украине
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Американцы набирают спецов эвакуации из городов в Украину.
Видимо готовятся вытаскивать верхушку власти из Киева.
Они утекли уже…, Уважаемый BlackCat. Вопрос в другом какая провокация готовится нациками и фашистами против русских миротворцев? Я думаю, Владимир Владимирович Путин, упредит провокацию и сделает всё, чтобы военные преступники-фашисты предстали перед судом!
С Уважением, LIBERMAN.
Возможно эвакуация националистов под прикрытием мирных жителей.
Это худший сценарий, где могут быть использованы спецы.
Песков сказал, что если руководство Украины выполнит
условия РФ, то спецоперация может прекратиться в любое время.