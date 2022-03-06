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Российская армия возобновила наступление на Украине

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Украинские националистические батальоны использовали «режим тишины» для перегруппировки и укрепления позиций. Из-за нежелания украинской стороны оказывать воздействие на националистов или продлевать «режим тишины» было принято решение возобновить наступательные действия. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oBXPt2EsDaQ
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