Российская армия возобновила наступление на Украине
Украинские националистические батальоны использовали «режим тишины» для перегруппировки и укрепления позиций. Из-за нежелания украинской стороны оказывать воздействие на националистов или продлевать «режим тишины» было принято решение возобновить наступательные действия. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
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