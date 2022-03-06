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Минобороны РФ: аэродром ВВС Украины в Виннице выведен из строя высокоточным оружием

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Вооруженные силы России 6 марта вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице. Для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.«Вооруженные Силы Российской Федерации наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины. 6 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице», – сказал Конашенков на брифинге.Также Конашенков сообщил, что в ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки Киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mdc3Okjo2Kw
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