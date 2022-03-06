Минобороны РФ: аэродром ВВС Украины в Виннице выведен из строя высокоточным оружием
Вооруженные силы России 6 марта вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице. Для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.«Вооруженные Силы Российской Федерации наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины. 6 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице», – сказал Конашенков на брифинге.Также Конашенков сообщил, что в ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки Киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.
Подробности на https://tvzvezda.ru
Мы в социальных сетях:
https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://vm.tiktok.com/ZSJJUvd7D/
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/