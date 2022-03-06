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Главная проблема русских. Андрей Ивашко, Алексей Орлов

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Почему люди, постоянно говорящие о светлом, о желании жить в добре и счастье, не живут в этом счастье. Что они делают не так или не делают чего-то того что принесло бы им возможность жить в мире радости и созидания.

В чём истинные причины, чего не знают люди, что от них скрыто? Или всё лежит на поверхности, а они не видят этих возможностей, а порой не хотят убрать шоры с глаз и наконец, начать применять то, что поможет им обрести счастье.

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#АндрейИвашко #АлексейОрлов
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K-tOecdvA5g
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 4459 2737
    Михаил три часа назад

      Какая интересная украинская фамилия Ивашко

    • 4459 2737
      Михаил два часа назад

        Я работаю на комбинате:
        На меня в коллективе многие нападали, я тогда каждому почистил сердце, рядовые рабочие стали ко мне с пониманием относится, при том что я всё делал тайно.
        А вот начальника встретил через несколько дней и ужаснулся, он опять был начинён чем то враждебным, только с одним отличием, от меня держался уже далеко.
        За нашей цивилизацией наблюдают триллионы других цивилизаций, каждый вложился в нас и каждый хочет получить результат…
        Смысл в том, что важно всегда исходить из состояния, не стоит применять память.
        К примеру, если вчера ты сходил на родник за водой и после у тебя было хорошее настроение, то сегодня надо попытаться осознать, что от тебя хочет окружающий мир.

      • 4459 2737
        Михаил два часа назад

          Изначально мне не хотелось чистить сердца моим коллегам, но я заметил как одному моему коллеги какой-то спец сделал внушение и после он ко мне стал дружелюбно относиться, я это внушение размножил, на коллег, но это получилось как подлость. Смысл в том, что я поверил в свои силы, что могу воздействовать.

        • 4459 2737
          Михаил два часа назад

            Как ты не старайся, когда ты навязываешь своё мнение, тебе окружающий мир-навяжет порок, важно иметь силы сжечь этот порок.

          • 4459 2737
            Михаил два часа назад

              Раньше я ошибался, думал, что если постоянно обкатывать успешные шаблоны поведения, то успех будет нарастать, но часто окружающий Мир требует от нас, чтоб мы сменили тактику.
              Лично мой девиз-это не к чему не привязываться и ничему не удивляться.

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