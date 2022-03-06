Главная проблема русских. Андрей Ивашко, Алексей Орлов
Почему люди, постоянно говорящие о светлом, о желании жить в добре и счастье, не живут в этом счастье. Что они делают не так или не делают чего-то того что принесло бы им возможность жить в мире радости и созидания.
В чём истинные причины, чего не знают люди, что от них скрыто? Или всё лежит на поверхности, а они не видят этих возможностей, а порой не хотят убрать шоры с глаз и наконец, начать применять то, что поможет им обрести счастье.
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Какая интересная украинская фамилия Ивашко
Проблема у русских только одна – они почему то не мстят…
Я работаю на комбинате:
На меня в коллективе многие нападали, я тогда каждому почистил сердце, рядовые рабочие стали ко мне с пониманием относится, при том что я всё делал тайно.
А вот начальника встретил через несколько дней и ужаснулся, он опять был начинён чем то враждебным, только с одним отличием, от меня держался уже далеко.
За нашей цивилизацией наблюдают триллионы других цивилизаций, каждый вложился в нас и каждый хочет получить результат…
Смысл в том, что важно всегда исходить из состояния, не стоит применять память.
К примеру, если вчера ты сходил на родник за водой и после у тебя было хорошее настроение, то сегодня надо попытаться осознать, что от тебя хочет окружающий мир.
К примеру, – у нас за водой на родник не ходят, а только по воду.
И это правильно.
Изначально мне не хотелось чистить сердца моим коллегам, но я заметил как одному моему коллеги какой-то спец сделал внушение и после он ко мне стал дружелюбно относиться, я это внушение размножил, на коллег, но это получилось как подлость. Смысл в том, что я поверил в свои силы, что могу воздействовать.
Как ты не старайся, когда ты навязываешь своё мнение, тебе окружающий мир-навяжет порок, важно иметь силы сжечь этот порок.
Раньше я ошибался, думал, что если постоянно обкатывать успешные шаблоны поведения, то успех будет нарастать, но часто окружающий Мир требует от нас, чтоб мы сменили тактику.
Лично мой девиз-это не к чему не привязываться и ничему не удивляться.