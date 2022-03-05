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Женщина и мужчина. Разовые встречи

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Программа «Пространство Женщины» с постоянной её ведущей Еленой Андреевой продолжает встречи с Валерием Гнездовым.

Сегодня мы поговорим о том, что движет человеком, который предлагает близость после первого свидания?
Как появились «разовые» встречи и кому это выгодно?
Что нужно знать о последствиях подобных встреч?
«Работает», или нет закон РИТА в наши дни?
Эти вопросы рассмотрим в передаче «Разовые встречи».

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#отношения #женщина #мужчина
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6Ejel4DDVIo
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 4453 2735
    Михаил только что

      Успешные мужчины, способны удивить женщину, что она после, порой-всю жизнь будет восторгаться его состоянием.
      Другие мужчины удивляют по мелочам, но систематически.

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