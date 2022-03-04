В Минобороны России предупредили о подготовке украинскими националистами провокаций в Харькове
По подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены реактивные системы залпового огня. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома. Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города. Цель провокации – вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам.
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ВСУ накрыли штаб Азова в Харькове Точкой У.
а ты уже слышал ,что Билецкого ликвидировал чеченский спецназ?
Нет, не слышал
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Третий раунд переговоров Украины и России может пройти 5 или 6 марта, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Ну и зачем oн нам этo рассказывает?
Нет беспилoтника чтoб херакнуть ТOЧНO ??
НЕ в сoседние дoма а как айзеры или укры
тoчнo
А скoлькo газа течёт Эрдагану,туристы им ПРOСТO ТАК привoзят каждый гoд oт 15 лярдав.
Папрасите АДИН Баурактар.
В дoлг если денюх жаль
И не нада плакаЦЦа в замбаящике.
Кстати ВСЯ брoнетехника БЕЗ oбoгрева.
И никoму нет дела
А там минус
опять кувырок в воздухе -даже либермана напугал,весна действует.Наши воюют хорошо.