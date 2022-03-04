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В Минобороны России предупредили о подготовке украинскими националистами провокаций в Харькове

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По подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены реактивные системы залпового огня. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома. Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города. Цель провокации – вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WXcMuQa_-Ts
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 17829 8829
    BlackCat час назад

      ВСУ накрыли штаб Азова в Харькове Точкой У.

      • 21763 18217
        маринаBlackCat час назад

          а ты уже слышал ,что Билецкого ликвидировал чеченский спецназ?

          • 17829 8829
            BlackCatмарина 54 мин. назад

              Нет, не слышал

              • 21763 18217
                маринаBlackCat 36 мин. назад

                  Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну, сейчас он находится в Польше, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

                  «Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он – в Польше», – написал Володин в Telegram-канале.
                  Третий раунд переговоров Украины и России может пройти 5 или 6 марта, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

          • 29856 6388
            Русофил час назад

              Ну и зачем oн нам этo рассказывает?
              Нет беспилoтника чтoб херакнуть ТOЧНO ??
              НЕ в сoседние дoма а как айзеры или укры
              тoчнo
              А скoлькo газа течёт Эрдагану,туристы им ПРOСТO ТАК привoзят каждый гoд oт 15 лярдав.
              Папрасите АДИН Баурактар.
              В дoлг если денюх жаль
              И не нада плакаЦЦа в замбаящике.
              Кстати ВСЯ брoнетехника БЕЗ oбoгрева.
              И никoму нет дела
              А там минус

            • 21763 18217
              марина час назад

                опять кувырок в воздухе -даже либермана напугал,весна действует.Наши воюют хорошо.

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