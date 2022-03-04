Они ОШАРАШИЛИ Немцев! Подольские Курсанты – Подвиг на Ильинском рубеже
Подвиг Подольских Курсантов на Ильинском рубеже в октябре 1941 года. В те дни Курсанты – молодые, необстрелянные парни держали оборону против отборных частей Вермахта рвущихся к Москве. Задача курсантов была продержаться на позициях хотя бы пять дней. Но! Вместо пяти дней Курсанты стояли на рубеже две недели. Именно в те октябрьские дни будущие лейтенанты поняли, что можно бить немцев!
Они, ценой своих жизней сорвали планы – бросок Вермахта на Москву. Из почти 3.5 тысяч солдат остались в живых лишь около пятисот человек…
Автор текста – Максим Кузнецов
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Другие военные истории
Лучший ТАНКОВЫЙ АС Великой Отечественной Войны – Дмитрий Лавриненко. Военные Истории – https://youtu.be/H4DM7rM4C4s
Генерал в плену у немцев. Михаил Лукин – Командир Погибшей Армии – https://youtu.be/SUz3XtjkTvc
#подольскиекурсанты #ильинскийрубеж #подвигсолдат
Да, истинные войны Великой Советской Красной Армии, наследники из российской Армии также беспощадно бьют нациков на Украине. Молодцы русские миротворцы выжигающие бандеровцев и их идеологию.