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Они ОШАРАШИЛИ Немцев! Подольские Курсанты – Подвиг на Ильинском рубеже

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Подвиг Подольских Курсантов на Ильинском рубеже в октябре 1941 года. В те дни Курсанты – молодые, необстрелянные парни держали оборону против отборных частей Вермахта рвущихся к Москве. Задача курсантов была продержаться на позициях хотя бы пять дней. Но! Вместо пяти дней Курсанты стояли на рубеже две недели. Именно в те октябрьские дни будущие лейтенанты поняли, что можно бить немцев!
Они, ценой своих жизней сорвали планы – бросок Вермахта на Москву. Из почти 3.5 тысяч солдат остались в живых лишь около пятисот человек…

Автор текста – Максим Кузнецов

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

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#подольскиекурсанты #ильинскийрубеж #подвигсолдат
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e_3lF2il1Is
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1667 921
    LIBERMAN 52 мин. назад

      Да, истинные войны Великой Советской Красной Армии, наследники из российской Армии также беспощадно бьют нациков на Украине. Молодцы русские миротворцы выжигающие бандеровцев и их идеологию.

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