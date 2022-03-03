"ЗАВТРА". Юрий Альбертович, почему специальная военная операция на Украине была начата именно сейчас?

Юрий КНУТОВ. В середине февраля специальная группа Донецкой Народной Республики (ДНР) захватила план проведения военной операции Украины против Донбасса. Представитель ДНР Эдуард Басурин на пресс-конференции рассказал об этом плане.

А 19 февраля Зеленский выступил в Мюнхене, заявив о том, что Украина может выйти из Будапештского меморандума и стать в ближайшее время ядерной державой. Зеленскому долго аплодировали на этой Мюнхенской конференции, и ни один политик не вышел и не сказал, что это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия.

Поэтому, помимо защиты Донбасса, важнейшая цель нашей специальной операции — недопущение создания Украиной атомной бомбы.

"ЗАВТРА". Что представлял собой план нападения на ДНР и ЛНР?

Юрий КНУТОВ. Это карты дислокации украинских частей и направлений их ударов. Предусматривался мощнейший удар артиллерии и реактивных систем залпового огня, после этого — удар авиации (30 самолётов СУ-27 и 24 самолёта-штурмовика СУ-25). Затем — действия сухопутных войск. Основной удар отводился оперативно-тактической группе "Восток". Она должна была рассечь Донецкую и Луганскую Народные Республики. Потом шёл второй эшелон бригад ВСУ, которые должны были расширять прорыв.

Одновременно наступление предусматривалось со вспомогательных направлений: на Луганск должна была двигаться оперативно-тактическая группа "Север", а со стороны Мариуполя вдоль границы с Россией — оперативно-тактическая группа "Юг". В районе посёлка Комсомольское они должны были сойтись.

"ЗАВТРА". То есть Донецкая и Луганская Народные Республики должны были быть полностью отсечены от границы с Россией?

Юрий КНУТОВ. Да, в течение трёх дней. Одновременно украинские войска, прорвавшиеся на территории ДНР и ЛНР, должны были блокировать Донецк, Луганск и другие города до тех пор, пока они не сдадутся.

Эта операция началась с мощнейшей артподготовки, обстрелов. Мы наблюдали это несколько дней. Украинские спецподразделения стали прорываться на территорию республик, и уже должна была вступать в действие авиация, то есть начиналась массированная акция по зачистке Донбасса.

Планом предусматривалось в течение пяти дней захватить ДНР и ЛНР, выдавить русскоязычное население на территорию России, а тех, кто с оружием в руках защищал свои дома, свои семьи, отправить в концлагеря.

Почему я говорю о концлагерях? Примерно полгода назад Украина проводила мощные учения под контролем НАТО и под руководством американских генералов. В качестве посредника в десантных войсках Украины находился один из руководителей академии в Киеве, украинец. Он все секретные материалы держал на своём несекретном почтовом ящике. Когда его спросили, почему он не пользовался секретным Интернетом, он ответил, что он такого качества, что если открываешь страницу, 70% информации прочитать невозможно. Его обычный ящик взломали, и там были обнаружены планы по созданию концлагерей на территории Донецкой и Луганской народных республик, в том числе концлагеря для тех солдат ВСУ, которые откажутся выполнять приказ.

То, что этот план реален и делался совместно с Пентагоном, подтверждают и другие события. Месяц назад американцы резко усилили свою группировку в Польше, доведя численность войск до 10 тысяч. Вторая группировка была усилена в Румынии, куда перебросили механизированную бригаду "Страйкер": тысячу человек, бронетранспортеры, танки и так далее. Она блокирует нашу группировку в Приднестровье.

Таким образом, при начале наступления ВСУ, если мы попытаемся как-то повлиять со стороны Приднестровья и со стороны Калининграда, то эти направления уже заблокированы американцами.

"ЗАВТРА". То есть это единый план?

Юрий КНУТОВ. Да, и этот план разрушен благодаря тому, что руководство ЛНР и ДНР вовремя обратилось к России за военной помощью.

Для чего в самом начале нашей операции были нанесены удары по взлётно-посадочным полосам аэродромов? Для того чтобы нельзя было организовать воздушный мост из США и других стран НАТО по поставке оружия, а может быть, и переброске войск. Далее были выведены из строя системы противовоздушной обороны.

"ЗАВТРА". А каково вооружение Украины?

Юрий КНУТОВ. У Украины есть самолёты ещё советского производства. Это МИГ-29, СУ-27, СУ-24, истребители, фронтовые бомбардировщики и штурмовики СУ-25. Эти самолёты стояли на приколе, не летали. С помощью Запада и стран Восточной Европы, которые входили в Варшавский договор, были поставлены запчасти. Украина что-то произвела сама, что-то где-то купила, и они восстановили около сотни самолётов. Это достаточно серьёзная сила, особенно, если бы она использовалась против Донбасса, учитывая, что у Донбасса вообще авиации нет.

Так же были восстановлены и приведены в боевую готовность вертолёты, чтобы с их помощью осуществлять атаки против бронетехники.

"ЗАВТРА". А в плане ПВО?

Юрий КНУТОВ. В системе противовоздушной обороны у ВСУ есть несколько комплексов С-300ПС, производства начала 1980-х годов. Дальность действий этих комплексов 75 км. Один из таких дивизионов был размещён в районе Краматорска для прикрытия находящегося там штаба группы "Восток". Благодаря использованию нами высокоточного оружия дивизион был выведен из строя, штаб уничтожен. Кроме того, были выведены из строя радиолокационные станции и станции наведения ракет зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), в том числе ЗРК С-125, который Украина очень сильно пиарила.

"ЗАВТРА". Это очень старый комплекс...

Юрий КНУТОВ. Да, но они этот комплекс модернизировали, изменили траекторию полёта ракеты, за счёт чего дальность поражения возросла примерно до 50 км. Но это сделано за счёт использования пассивного участка полёта ракеты. Поясню: на активном участке, когда двигатель работает и ракета управляется, точность поражения достаточно высокая. А потом двигатель выключается, ракета летит по инерции, за счёт этого скорость и манёвренные характеристики падают, и точность поражения тоже падает в разы. Так вот, украинцы увеличили пассивный участок полёта, но выдали это за суперсовременную разработку! Хотя надо признать, что на станции наведения ракет (СНР) они установили жидкокристаллические мониторы, оборудовали рабочие места по-современному. Вот такие дивизионы мы тоже вывели из строя.

Кроме того, вывели из строя несколько комплексов "Бук". "Буки" украинские, как мы помним, воевали в Грузии на стороне режима Саакашвили. Сейчас часть дивизиона "Буков" выведена из строя, а часть где-то прячется, потому что комплекс мобильный, может действовать в ряде ситуаций самостоятельно. Но только в ряде случаев, потому что ему нужно обязательно целеуказание от других радиолокационных станций.

Выведены из строя и комплексы "Оса" (высота поражения около 5 км, дальность до 10 км).

Есть ещё у них комплексы С-300В, войсковые, с дальностью действия ракеты примерно 100 км. Комплекс очень мощный, но морально устаревший.

Мы помним, как Украина в 2001 году во время военных учений сбила пассажирский лайнер ТУ-154 над Чёрным морем. И сейчас они могли начать сбивать наши пассажирские самолёты, поэтому мы и приостановили полёты вдоль границы Россия-Украина и осуществляем перевозки наземными видами транспорта.

"ЗАВТРА". А бронетехника?

Юрий КНУТОВ. Бронетехники много. По некоторым данным, 2550 танков, несколько тысяч единиц другой бронетехники, около тысячи единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"ЗАВТРА". Тоже всё сделано ещё в Советском Союзе?

Юрий КНУТОВ. Да, но танки прошли модернизацию. Они особенно гордятся Т-64, на котором установили системы пассивной защиты. На ряд бронетранспортёров установили новые боевые модули. Есть новые украинские разработки, отвечающие требованиям сегодняшнего дня.

Если говорить о той группировке, которая была собрана для нападения на Донбасс, то это примерно 320 танков, которые должны были прорывать оборону в районе Донецка-Луганска, и примерно 180 танков на Мариупольском направлении. Тысяча стволов распределялась примерно так: 600 стволов – на Донецком направлении, 300 – на Мариупольском, и 100 – на Луганском. Сила была мощнейшая собрана. Если бы не вмешательство России, то мы сейчас с вами обсуждали бы не эту тему, а кровавую «баню», которую устроили ВСУ на территории Донбасса. Мы фактически упредили удар Украины своим ударом.

В начале нашей операции Euronews показали женщину-киевлянку, которая рассказывает, как она услышала взрывы, и как ей было страшно. А почему вы, Euronews, не показывали восемь лет жителей Донбасса, которые весь этот ужас ежедневно наблюдали?

"ЗАВТРА". Ответ очевиден: двойные стандарты!

Юрий КНУТОВ. Надо сказать, что пропаганда на Украине достигла страшного уровня. Я переписывался с бывшими советскими офицерами, которые остались на Украине, с которыми были очень хорошие отношения: вместе служили, вместе семьями отдыхали. И вот теперь эти люди стали нацистами, их полностью переформатировали, они ненавидят всё, что связано с Россией, с русским миром. Вот это самое страшное. Нацистская идеология пропитала значительную часть населения. Но всё же другая часть населения сохраняет объективный взгляд на реальность.

Тут я беседовал с одним товарищем, у него родственники на Украине. Он, конечно, переживает, связывается с ними. Они сообщают, что уже люди начинают прятаться от мобилизации, которую объявил Зеленский, потому что они понимают, что ничего хорошего за этим не стоит.

"ЗАВТРА". Это говорит о расколе в украинском обществе.

Юрий КНУТОВ. Да, есть радикалы, настроенные крайне жёстко. Возьмём батальон "Азов"*. Он сейчас прячется за мирных жителей. Этот батальон провёл минирование двух металлургических комбинатов в Мариуполе, и ситуация там достаточно сложная. Такая же ситуация складывается и на севере, в районе Луганска, где находится "Правый сектор"*. Продвижение Народной милиции ЛНР там очень тяжёлое.

"ЗАВТРА". При этом много случаев, когда полностью сдаются целые подразделения ВСУ.

Юрий КНУТОВ. Потому что воевать не хотят и не видят перспектив в этой войне.

"ЗАВТРА". Какое ещё вооружение есть у ВСУ?

Юрий КНУТОВ. Есть "Джавелин" — американский переносной противотанковый ракетный комплекс, который может поражать бронетехнику и низколетящие цели. Есть ракеты типа "Игла". Они поставлены из Польши. Высота поражения – 3,5 километра, дальность – около 5 км. Есть ракеты "Стингер". Они поставлены Литвой, но, скорее всего, американцами через Литву. Высота поражения – 4,5-5 км, дальность – примерно 8 км. Эти ракеты усложняют применение нами вертолётов, штурмовой авиации. Но у нас есть боевой опыт, приобретённый в Сирии, в условиях, когда противник вооружён именно переносными зенитно-ракетными комплексами.

Воздушно-космические силы работают по одиночным целям, но трудность в том, что сейчас ВСУ начинают прятать технику у жилых домов, возле школ. Сами прячутся в подъездах жилых домов, в которых остаются люди (они им не дают выйти, заставляют находиться в собственных квартирах). В такой ситуации даже высокоточное оружие не поможет, здесь нужно непосредственно действовать, примерно так, как мы в годы Великой Отечественной войны освобождали крупнейшие города Европы.

Украинская пропаганда говорила, что жители будут биться до конца, что как только русские солдаты появятся, тут же население, что называется, с вилами или с автоматами Калашникова выйдет и будет бороться против них. Но эта информация не подтверждается.

Всем военнопленным, которые оказались у нас, добровольно или не добровольно, оказывается медицинская помощь, всех моют, кормят, со всеми общаются, беседуют. Причём тем, кого мобилизовали насильственно, разрешается написать заявление, что они больше не будут брать оружие и воевать против России. И их отпустят домой.

Надо отметить, что представители радикальных организаций в украинских воинских частях выполняют роль заградотрядов.

"ЗАВТРА". Какие наиболее серьёзные изменения произошли в подготовке ВСУ?

Юрий КНУТОВ. Изменилось многое. Во-первых, на Яворовском полигоне подо Львом (этот полигон подготовлен по стандартам НАТО) натовские инструктора обучили национальную гвардию. А в национальную гвардию вошли представители радикальных батальонов.

Во-вторых, в каждой бригаде какой-то батальон обязательно прошёл подготовку под командованием натовских инструкторов.

В-третьих, и это самое главное, все командиры бригад обучались либо в США, либо в элитных военных заведениях НАТО в Европе. Часть этих офицеров проходила подготовку на зарубежных военных базах, где их обучали проведению специальных операций и диверсионной деятельности.

Более того, стремление Украины создать атомную бомбу — не пустые слова. У неё есть атомные электростанции, построенные ещё в СССР и позволяющие получать исходный материал. А по заказу Саудовской Аравии Украина разрабатывает ракеты средней дальности, которые вполне могут достигать Москвы и других российских городов.

"ЗАВТРА". А ракеты большой дальности?

Юрий КНУТОВ. Они их раньше производили, на "Южмаше". Сейчас Украина создает ракеты "Циклон" нового поколения (в советское время они использовались для противокосмической обороны). То есть уже сейчас у Киева есть ракеты для доставки ядерного боеприпаса на большую дальность, свыше 500 км.

К тому же база в Очакове, построенная НАТО, имела аэродром, способный принимать бомбардировщики Б-52, а каждый такой бомбардировщик несёт 24 крылатых ракеты с ядерной боеголовкой и дальностью действия 3700 км. То есть возле наших границ, на территории Украины, был создан мощный плацдарм для нанесения удара по нашей стране.

Учитывая, что Запад поддерживает Украину и подталкивает её к такому развитию событий, наши действия по демилитаризации и денацификации Украины являются абсолютно необходимыми и своевременными.

*запрещённые в РФ организации