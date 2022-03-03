Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено, условия России при этом минимальны. Об этом он сообщил в ходе интервью на телеканале «Россия 24».

«Конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальны для нас, хорошо известны и обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной», — заявил он.

Министр выразил уверенность в том, что мир слушает Россию, однако трудно сказать, насколько он ее слышит. По его мнению, большинство понимает, что происходит, но вынуждено подчиняться «жесткому, жестокому диктату».

Он также подчеркнул, что спецоперация на Украине призвана положить конец войне, которая могла бы проистекать с украинской территории. Лавров отметил, что Россия не может допустить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на РФ, какая закреплена в доктринах нынешнего киевского режима. Он указал, что основными причинами реакции России на украинский кризис стали «неуемное стремление» Украины в НАТО и полное нежелание альянса выполнять свои обязательства не принимать мер по укреплению безопасности за счет других государств, а также денацификация и денационализация Украины, «прекращение геноцида» и миропорядок.

Министр подчеркнул, что Запад не может решать за Россию, что нужно сделать для обеспечения ее безопасности.

Россия найдет возможность жить и развиваться, если Запад решил опустить «железный занавес». Об этом в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заявил министр иностранных дел.

При этом он отметил, что строительство «железного занавеса» – это удел тех, кто мыслит категориями колониализма и неоколониализма. И для Британии они вызывают ностальгические ощущения.

«Если так Запад решил, то я вас уверяю, мы даже не будем сильно переживать по поводу того, что сделали наши западные партнеры, в очередной раз доказав свою абсолютную ненадежность и полную недоговороспособность», – подчеркнул Лавров.

Накануне сообщалось, что украинская делегация направилась на переговоры с российской стороной в Брестскую область Белоруссии. Ожидается, что переговоры пройдут 3 марта.

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что во время второго раунда переговоров с украинской стороной будет обсуждаться тема прекращения огня.

В среду Лавров заявил о готовности Москвы ко второму раунду переговоров с Киевом. По его словам, в Кремле рассчитывают на успешный исход встречи, однако не дают никаких прогнозов.

По материалам Газеты.ру, газеты «Известия», Российской газеты