Первый искусственный спутник Земли. Главный день
4 октября 1957 года под руководством Главного конструктора Сергея Королёва с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Министерства обороны СССР Тюра-Там, позже получившего название Байконур, был запущен первый искусственный спутник Земли. Началась новая эра в истории человечества, а заодно и космическое соревнование двух мировых держав — СССР и США. Но в первую очередь это была схватка научных умов. Сергея Королёва и Вернера фон Брауна. Бывший офицер СС, завербованный США в 1945 году, и советский конструктор Сергей Королёв были давними соперниками, а в условиях «холодной войны» их дуэль приобрела глобальный масштаб — каждый пытался вывести свою страну в лидеры космической гонки. Соперничество двух легендарных конструкторов закончилось десятки лет назад. Лидером в нём стал Сергей Королёв. Почему же сегодня заслуги Королёва ставятся под сомнение? Кто дискредитирует имя советского ученого? Почему его лишили Нобелевской премии? И как спутник Королёва подарил миру Интернет?
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