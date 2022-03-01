«Ритуальное» убийство Николая Второго/Павел Перец и Егор Яковлев
Егор Яковлев и Павел Перец беседуют об исторических мифах на примере «ритуального» убийства Николая Второго и его семьи. Почему выдумка стала популярной и чем вредны подобные исторические подделки в наши дни?
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Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1470
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Перец интересен.
Вытаскивает удивительные факты