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«Ритуальное» убийство Николая Второго/Павел Перец и Егор Яковлев

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Егор Яковлев и Павел Перец беседуют об исторических мифах на примере «ритуального» убийства Николая Второго и его семьи. Почему выдумка стала популярной и чем вредны подобные исторические подделки в наши дни?
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ПавелПерецЦИ #николайвторой

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1470

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ipElGq6tJMg
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