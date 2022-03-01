Если мы будем играть по их правилам – нам конец. Валентин Катасонов
Как ЦБ нанёс России удар в спину. Почему без реформы Центробанка страна может провалиться в экономическую пропасть. На основании чего можно предполагать, что обвал экономики в результате санкций будет крупнейшим за 100 лет. Почему стратегически эти потери могут обернуться победой.
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Лёня Гoлубкoв пoстарел