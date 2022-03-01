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Если мы будем играть по их правилам – нам конец. Валентин Катасонов

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Как ЦБ нанёс России удар в спину. Почему без реформы Центробанка страна может провалиться в экономическую пропасть. На основании чего можно предполагать, что обвал экономики в результате санкций будет крупнейшим за 100 лет. Почему стратегически эти потери могут обернуться победой.

Новая книга Валентина Катасонова “Капитализм” https://den-magazin.ru/utm/1029

#ДеньТВ #санкции #ЦБ #Катасонов #экономика #Запад #гиперинфляция #Набиуллина #Китай
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5honN5jLAKc
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