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Боевые вертолеты Минобороны показали свою работу в спецоперации на Украине

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Вся мощь российской армейской авиации – ударные вертолеты Ми-24, Ми-28Н и Ка-52, – участвуют в специальной операции по защите ДНР и ЛНР. На одном из полевых аэродромов не стихает гул двигателей – «Крокодилы», «Аллигаторы» и «Ночные охотники» один из другим отправляются на задание, чтобы оказать огневую поддержку наступающим наземным силам.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N3gjcPOx3W0
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