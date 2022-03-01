Боевые вертолеты Минобороны показали свою работу в спецоперации на Украине
Вся мощь российской армейской авиации – ударные вертолеты Ми-24, Ми-28Н и Ка-52, – участвуют в специальной операции по защите ДНР и ЛНР. На одном из полевых аэродромов не стихает гул двигателей – «Крокодилы», «Аллигаторы» и «Ночные охотники» один из другим отправляются на задание, чтобы оказать огневую поддержку наступающим наземным силам.
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