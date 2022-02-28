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«Все вы будете найдены»: в МО обратились к украинским нацистам, пытающим и истязающим военных из РФ

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В министерстве обороны РФ обратились к причастным к издевательствам над российскими военнослужащими и заявили, что все виновные будут найдены и понесут серьезную ответственность за свои преступления.

«Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами. Также это касается руководителей Киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными. Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность», – сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HPTYPlpP09A
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Новости Украины и Новороссии 25 марта 2016
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 16299 14773
    Руса два часа назад

      Город Волноваха окружен Вооруженными Силами РФ.
      В “котёл” попали тысячи военных ВСУ, радикалов и нацистов.
      Теперь солдаты и офицеры РФ могут отомстить им сполна за своих
      боевых товарищей.
      Тhttps://novostivl.ru/post/297684/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FTysyachi_ukrainskikh_voennykh_popali_vkotyol_vVolnovakhe_naUkraine–e66bdd401f48a344cd9fe5047186e2ef

      3
      3
    • 1630 892
      LIBERMAN два часа назад

        Вот и настал Радостный День, наконец-то будет наказаны нацики-фашисты. Возмездие настигло нелюдей и это прекрасно. Это должно стать хорошим фундаментом для всех: с идеологией фашистов надо бороться информационно и выжигать каленым железом носителей идеологии нацизма-фашизма… Рад наконец-то дождался…

        2
        2

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