«Все вы будете найдены»: в МО обратились к украинским нацистам, пытающим и истязающим военных из РФ
В министерстве обороны РФ обратились к причастным к издевательствам над российскими военнослужащими и заявили, что все виновные будут найдены и понесут серьезную ответственность за свои преступления.
«Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами. Также это касается руководителей Киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными. Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность», – сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
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Город Волноваха окружен Вооруженными Силами РФ.
В “котёл” попали тысячи военных ВСУ, радикалов и нацистов.
Теперь солдаты и офицеры РФ могут отомстить им сполна за своих
боевых товарищей.
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Вот и настал Радостный День, наконец-то будет наказаны нацики-фашисты. Возмездие настигло нелюдей и это прекрасно. Это должно стать хорошим фундаментом для всех: с идеологией фашистов надо бороться информационно и выжигать каленым железом носителей идеологии нацизма-фашизма… Рад наконец-то дождался…