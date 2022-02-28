Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила в понедельник с заявлением по итогам заседания совета директоров Банка России. Ниже приводится полный текст заявления.

«Добрый день!

Банк России сегодня принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых.

Условия для российской экономики кардинально поменялись. Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов. Это требует от нас применения широкого спектра инструментов поддержания финансовой стабильности.

Динамика обменного курса – это дополнительный проинфляционный фактор. Она и влияет на текущие цены товаров, и приводит к резкому росту девальвационных и инфляционных ожиданий. Для поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений граждан от обесценения нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют гражданам возросшие инфляционные риски.

Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике мы будем принимать исходя из изменения фактической ситуации, оценки рисков в первую очередь в части внешних условий. Денежно-кредитная политика будет направлена на поддержание финансовой и ценовой стабильности.

Теперь о других мерах, которые мы сейчас реализуем.

Наша финансовая система и экономика сталкиваются сейчас с совершенно нестандартной ситуацией, и Банк России будет очень гибко подходить к использованию любых необходимых инструментов.

В части ликвидности банковского сектора. Банк России непрерывно предоставляет банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. В связи с высоким спросом на наличные банковский сектор перешел в структурный дефицит ликвидности. Банки располагают достаточным запасом обеспечения для того, чтобы наращивать объем привлечения ликвидности от Банка России при необходимости.

В части валютного рынка. Банк России в четверг и пятницу провел валютные интервенции: в четверг – в объеме $1 млрд и в меньшем объеме – в пятницу. В связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро сегодня интервенции нами не проводились. Правительство объявило решение о введении обязательной продажи 80% экспортной выручки. Эта мера позволит обеспечить равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для удовлетворения потребностей импортеров и граждан. При этом мы реализуем ряд шагов, направленных на ограничение вывоза капитала нерезидентами.

Мы постоянно мониторим биржевые торги и при необходимости принимаем меры. В частности, уже введены ограничения на продажи ценных бумаг нерезидентами.

Мы постоянно находимся в контакте с банками и готовы оперативно принимать необходимые меры для их поддержки. Так, принят ряд регуляторных послаблений, и мы будем дальше отслеживать потребности банков в механизмах, облегчающих для них работу в новых условиях.

Мы дали банкам право не переоценивать свои вложения в ценные бумаги, а также валютные активы и обязательства в целях расчета нормативов. Это даст им возможность постепенно подстроиться к изменившейся ситуации.

Мы не будем применять меры за несоблюдение лимитов открытых валютных позиций к банкам, в отношении которых введены иностранные санкции. Приняли ряд мер, позволяющих банкам не увеличивать резервы в течение года.

В рамках контрциклической макропруденциальной политики мы распустили накопленные буферы по всем видам кредитов: и по валютным кредитам компаниям, и по кредитам гражданам. Эти меры эквивалентны увеличению капитала банков на 900 млрд рублей.

Очень важно в текущей ситуации поддержать не только банки, но и их клиентов. Граждане и компании также сталкиваются с ухудшением финансового положения в результате введенных санкционных ограничений. В связи с этим мы рекомендуем банкам идти навстречу клиентам: проводить реструктуризации кредитов, не назначать пени и штрафы по таким кредитам. Это касается кредитов и граждан, и бизнеса. При этом банки могут не ухудшать оценку финансового положения заемщиков и качество обслуживания долга.

В условиях роста ключевой ставки увеличиваются платежи по кредитам с плавающими ставками. В рознице таких кредитов практически нет: в ипотеке нет вовсе, в потребительском кредитовании – минимум. И я хотела бы подчеркнуть, что по действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не могут изменять условия. Если в рознице плавающих ставок нет, то в корпоративном кредитовании банки в последние годы для ограничения своего процентного риска активно увеличивали долю таких кредитов.

Тем не менее мы оцениваем риск возможной трансформации процентного риска в кредитный как ограниченный: как правило, заемщиками по таким кредитам являются крупные компании с высокой кредитоспособностью. В случае если заемщик испытывает сложности по кредиту с плавающей ставкой и банк готов реструктурировать такой кредит, мы также готовы предоставить регуляторные послабления по резервам.

В текущей ситуации важно сохранять возможности для кредитования и граждан, и бизнеса. Банки традиционно становятся консервативными в условиях кризиса и замедляют кредитование. Поэтому мы уже предоставили банкам гибкость, временно приостановив действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита. Также Банк России в ближайшее время скорректирует макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам и по ипотеке, оставив надбавки только по наиболее рискованным кредитам: с наибольшим уровнем ПСК, с высоким показателем долговой нагрузки, а в ипотеке – с высоким LTV. По остальным кредитам надбавки планируется отменить, чтобы поддержать доступность кредитования.

Все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами. Все средства на счетах сохранены, все операции для клиентов доступны.

Мы ввели регуляторные послабления для страховых компаний, профессиональных участников рынка. Будем рассматривать и иные послабления, чтобы гарантировать исполнение всех обязательств перед клиентами.

Мы развивали внутреннюю финансовую инфраструктуру, поэтому она будет работать бесперебойно. Так, у нас есть Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая может заменить SWIFT внутри страны, к ней могут присоединяться участники из-за границы. Национальная система платежных карт обрабатывает весь внутрироссийский трафик по платежным картам. Карты международных платежных систем, выпущенные банками, попавшими под санкции, продолжат работать внутри страны как обычно.

Банк России будет принимать все необходимые меры для защиты финансовой и ценовой стабильности, поддержки российского финансового сектора и защиты благополучия граждан и экономики в целом.

Спасибо за внимание!»

По материалам сайта Банка России