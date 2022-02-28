Коротко по Украине. 28.02.2022
Коротко по Украине. 28.02.2022
Ситуация на фронтах к 17 часам.
1. Киев. К западу от города штурма Киева нет. Открыт гуманитарный коридор через Васильков. С востока к городу пробиваются колонны техники. Взят Нежин. Танки идут к трассе Киев-Чернигов. Из Чернигова отходит к Киеву часть сил ВСУ. Сам город частично блокирован. В самом городе продолжается хаос, панические атаки и беспредел "фольксштурма".
2. Харьков. В городе с утра продолжились бои с применением артиллерии и РСЗО. Конкретную линию фронта в городе определить невозможно. Быстро такой большой город как Харьков взять вряд ли получится.
3. Юг. Войска крымской группировки взяли Энергодар и Запорожскую АЭС. Идут бои к югу от Запорожья. Отмечаются передвижения российской техники в Херсоне.
4. Мариуполь. Город блокирован. Идут атаки на Сартану и Широкино. Взята Талоковка. ВС РФ заходят с запада через Мангуш. ВСУ и нацики активно перемещаются по городу, пытаясь определить направление, откуда исходит основная угроза.
5. Волноваха окружена, но пока не взята. Противник пытается атаковать с севера с целью деблокады Волновахи.
6. Донецко-Горловская группировка продолжает обстрелы Донецка и Горловка, тупо убивая гражданское население. Но ее время истекает.
7. В ЛНР войска освободили Счастье и целый ряд поселков, включая Новую Астрахань к северу от Северодонецка, за который уже начались бои.
8. Славянск и Краматорск – штурм городов пока не начался, но по ВСУ там уже наносят ракетные и авиаудары. Подходят российские войска и к Изюму.
9. В ближайшие дни продвижение ВС РФ может поставить всю группировку ВСУ на Донбассе, кроме тех частей, которые будет отползать к Днепропетровску, на грань полного коллапса ввиду перехвата всех коммуникаций.
10. ВКС РФ сегодня активно работали на Донбассе и над территорией Украины. МО РФ утром заявило, что господство в воздухе завоевано.
По переговорам в Белоруссии никакой ясности нет. Но многого от них не ожидают.
https://t.me/boris_rozhin – трансялция событий в Телеграме
Василий Небензя, посол РФ в ООН:
- Оккупация Украины в планы РФ не входит.
- Россия будет стремиться придать суду тех на Украине, кто совершил преступления, в том числе против граждан РФ.
- РФ в ходе операции на Украине осуществляет право на самооборону против государства, стремящегося обрести ядерное оружие.
- Действия России восстанавливают принципы устава ООН на территории Донбасса и Украины, предотвращая мировую войну.
- США высокомерно отвергли сделанное РФ в декабре предложение о переговорах по безопасности.
- Для России вступление Украины в НАТО – “красная линия”.
Похоже, что Путин начал давать задний ход. Зачем вообще затеяли эти переговоры, когда еще не окружена восточная ударная группировка ВСУ в Донбассе и продолжаются обстрелы Донецка и Горловки. Если российские войска будут выведены (оккупация Украины в планы РФ не входит) без отделения восточных областей Украины с установлением там пророссийской власти, то основные результаты военной операции будут слиты в песок. Демилитаризация и денацификация Украины будут примерно такими, как в Германии в 1930-ые годы, и её непременно примут в НАТО. А Путин дискредитирует себя в глазах военных, которые, кажется, составляют главную часть российской элиты, не ориентированной на Запад. Тогда непонятно, как он вообще удержится у власти.
Зачем вообще затеяли эти переговоры?
Паржать ))
Ну не Галустян а Мединский нo тoже ржака
И вoйска скoрo выведут и в НАТO никтo не вступит
А Путин не удержится.
А зачем?
Уйдёт.
Венгрия обьявила референдум в связи с заявлением жителей украины о принятии их в состав.Пошли резать тельце,Абрамаша прилетел на голубом вертолете наверное выкупать Одессу??А ведь просил всех Путин -подпишите Минские сделает конфедерацию и останетесь единой -не послушались жидобандеры.
И Венгрия пoлучит кусoчек.
И всё.
А Пoльше хрена.
вот посмотри как сдался нач.разведки Айдар -пацаненок совсем -сдался потому, что все предали ,разбежались.Жесть ,я не права и там в этих отрядах тоже есть такие -ктож по ним стрелять будет ,если только запулят издалека.Гады эти жидобандеры Коломойши и Абрамовичи ради активов скупили безработных пацанов.
…https://t.me/RVvoenkor/1931…
Гады пацаны гoтoвые УБИВАТЬ за денешку.
Не ВСЕ ведь прoдались
нашлись и НЕ гады и вoт к НИМ нет вoпрoсoв
а жид или хoхoл или русский не важнo
Нельзя сказав А,не сказать Б-он сжег мосты ,если это не обоюдный чистый договорнячок ,но не те люди за столом ,чтобы договариваться с ними .Не горячись :У него есть План.На вот тебе приятные новости.Лаврова не пропустили в Женву сегодня на сессиюООН.Но против резолюции против России :
“Ясное дело – Китай, Бирма, Сербия, Куба, Никарагуа, Сирия, Венесуэла, Аргентина… но
Грузия,
Бразилия,
Израиль.
Это было несколько неожиданно, поэтому вдвойне любопытно.
Кто там еще не в ногу идет со Всем Миром, не подскажите?
P.S. Индия тоже не в ногу. За это цеевропейцы толерантно избили индийских студентов:..