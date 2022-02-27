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Знакомиться, или ждать свою судьбу

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Елена Андреева и Валерий Гнездов

Мы продолжаем ряд передач с психологом Валерием Гнездовым.
Знакомиться, или ждать свою судьбу?
В чьих «руках» инициатива?
Этот вопрос часто задают себе люди, которые находятся в поиске пары. Как выбрать партнёра для первого свидания и где знакомятся чаще всего? Кто проявляет инициативу и нужно ли произвести впечатление сразу?

Об этом поговорим в программе «Пространство Женщины».

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#первоесвидание #какнайтипару
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=slbhC48igKI
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