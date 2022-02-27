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Путин приказал Минобороны РФ перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

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Президент России Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Российский лидер обратил внимание, что западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России в экономической сфере – речь идет о «нелегитимных санкциях». Кроме того, руководители ведущих странах Североатлантического альянса позволяют себе агрессивные высказывания в адрес Москвы.

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», – сказал глава государства.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I3NSogGhFZ4
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