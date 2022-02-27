Минобороны России сообщило о жертвах и раненых во время специальной военной операции по защите Донбасса. Уточняется, что эти потери многократно меньше, чем потери украинской стороны.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России заявил: «Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских Вооруженных сил».

В ведомстве подчеркнули, что продолжат достойно относится к пленным. При этом, по данным Минобороны, украинские националисты применяют пытки в отношении немногих захваченных в плен российских военнослужащих. «Видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную», – сообщил Конашенков.

В Минобороны пообещали, что причастные к этим издевательствам не смогут уйти от наказания. «Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами», – подчеркнул Конашенков.

Между тем российские военные силы с начала операции по защите Донбасса поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. Минобороны России сообщает, что среди этих объектов есть 27 пунктов управления, 38 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1», «Оса», а также 56 РЛС.

Кроме того, по данным Минобороны, в числе уничтоженных объектов оказались семь зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 у Краматорска. Также под Черниговом были сбиты три ударных беспилотника Bayraktar TB2.

Украинский транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» был уничтожен на аэродроме Гостомель в Киевской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Укроборонпром».

Уточняется, что крупнейший в мире самолет сгорел. В концерне отметили, что на воссоздание машины потребуется ориентировочно три миллиарда долларов и более пяти лет.

Переговоры российской и украинской делегаций пройдут возле пунктов пропуска Александровка и Вильча на белорусско-украинской границе. Ближайший белорусский город от этого места – Наровля. Ранее в МИД России заявили, что участники переговоров начали прибывать к месту их проведения.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не очень верит в результат переговоров между российской и украинской делегациями в Белоруссии. Также он прокомментировал предстоящую встречу фразой «пусть попробуют». «Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было ни единого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был хоть и маленький, но все же шанс», – уточнил глава государства.

Тем временем президент России Владимир Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Об этом Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым.

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», – сказал Путин.

Согласно справочнику по терминологии в оборонной сфере, опубликованном Минобороны, стратегические силы сдерживания (ССС) являются основой боевой мощи Вооруженных сил России и предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в том числе в войне с применением ядерного оружия.

Стало известно, что, возможно, глава политического совета украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Об этом заявил в воскресенье внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. «Медведчук сбежал из-под домашнего ареста», – написал он в Telegram-канале.

Виктору Медведчуку в мае 2021 года предъявили обвинения по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В октябре текущего года оппозиционеру предъявлено еще одно обвинение, на этот раз по статьям «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 – начале 2015 годов на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн).

По материалам НТВ, RT, Lenta.ru, РБК, ТАСС