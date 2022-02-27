Памятка для гражданского населения Украины
Памятка для гражданского населения Украины, которое не знает что делать в условиях боевых действий.
Читатели с Украины – постарайтесь донести это до обычных людей, возможно это даже спасет чьи-то жизни.
Трансляция денацификации и демилитаризации Украины продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin
Иудо-капитализма и безоплатно. Кто-то с сайта прокламацию написал? Колитесь. Жора?!
Однако В. Путин назвал другие причины спецоперации
Вооруженных сил РФ на Украине, про “иудо-капитализм”
ничего не говорилось.
Это их работа Руса ,этих самых жидобандер,жидокоммунистов .Им все равно с какого боку гешефт.
Россия опять предлагает остановиться:
“Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития на Украине, заявил член делегации российских переговорщиков с Киевом, замглавы МИД России Андрей Руденко.
«Вопрос не места, где собираться, вопрос – с чем ехать. Мы готовы говорить о мире, мы готовы говорить об условиях прекращения кровопролития, что поможет спасти жизни людей», – пояснил Руденко, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в центре переговоров России и Украины в Гомеле должны быть денацификация и демилитаризация Украины.
Женечка ,а это не вы с бутылочкой горючки в Мосве стояли рядом с неполживыми и жуткоплачущими из Эха,Дождя???А прокламацию эту вроде защищающую они же и состряпали -они ведь возглавляют любой процесс хоть слева,хоть справа.Всеядные ,как колонель Кассад.
п.с. мой заказчик в Москве пишет ,что отменены карточки ,остался МИР с 50000 р.Это правда??сделка из за этого сорвалась.
А Вы заметили, что русский солдат поможет, защитит, не нападёт, не прикроется? А где российский солдат? Прям загадка какая то…