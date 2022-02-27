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Памятка для гражданского населения Украины

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Памятка для гражданского населения Украины, которое не знает что делать в условиях боевых действий.
Читатели с Украины – постарайтесь донести это до обычных людей, возможно это даже спасет чьи-то жизни.

Трансляция денацификации и демилитаризации Украины продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7466424.html
Метки: война на украине, Россия, Украина
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 8323 6857
    Женечка час назад

      Иудо-капитализма и безоплатно. Кто-то с сайта прокламацию написал? Колитесь. Жора?!

      • 16269 14743
        РусаЖенечка 51 мин. назад

          Однако В. Путин назвал другие причины спецоперации
          Вооруженных сил РФ на Украине, про “иудо-капитализм”
          ничего не говорилось.

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          1
          • 21636 18122
            маринаРуса 19 мин. назад

              Это их работа Руса ,этих самых жидобандер,жидокоммунистов .Им все равно с какого боку гешефт.
              Россия опять предлагает остановиться:
              “Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития на Украине, заявил член делегации российских переговорщиков с Киевом, замглавы МИД России Андрей Руденко.

              «Вопрос не места, где собираться, вопрос – с чем ехать. Мы готовы говорить о мире, мы готовы говорить об условиях прекращения кровопролития, что поможет спасти жизни людей», – пояснил Руденко, передает РИА «Новости».

              Он добавил, что в центре переговоров России и Украины в Гомеле должны быть денацификация и демилитаризация Украины.

          • 21636 18122
            маринаЖенечка 27 мин. назад

              Женечка ,а это не вы с бутылочкой горючки в Мосве стояли рядом с неполживыми и жуткоплачущими из Эха,Дождя???А прокламацию эту вроде защищающую они же и состряпали -они ведь возглавляют любой процесс хоть слева,хоть справа.Всеядные ,как колонель Кассад.
              п.с. мой заказчик в Москве пишет ,что отменены карточки ,остался МИР с 50000 р.Это правда??сделка из за этого сорвалась.

          • 21 10
            Иван 6 мин. назад

              А Вы заметили, что русский солдат поможет, защитит, не нападёт, не прикроется? А где российский солдат? Прям загадка какая то…

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