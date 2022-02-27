Главная » Видео, Вооруженные силы

МО РФ: подразделения ВСУ начали массовое применение боеприпасов с фосфором в пригородах Киева

123 6

Подразделения ВСУ начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, в пригородах Киева. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных Сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель», – сказал он в ходе брифинга.

Применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года, отметили в российском оборонном ведомстве.

Подробности на https://tvzvezda.ru

Мы в социальных сетях:

https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://vm.tiktok.com/ZSJJUvd7D/
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kQK8m5Z5RqE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В ВСУ началась смута. Отмечаются массовые случаи дезертирства
Сводки от ополчения Новороссии 12 января 2016
Сводки от ополчения Новороссии 17 апреля 2017
Сводки от ополчения Новороссии 20 сентября 2018
Сводки от ополчения Новороссии 01 декабря 2015
6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 29788 6356
    Русофил 49 мин. назад

      ВСУ начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором сделанные в СССР.
      А зачем СССР такoе делалo?

    • 16273 14747
      Руса 47 мин. назад

        МО РФ надо ответить ВСУ, например, термобарическим
        или лазерным оружием.

        • 21644 18122
          маринаРуса 31 мин. назад

            Особое положение,которое сегодня обьявил ВВП оказывается это:
            “1) Все подводные лодки с ЯО выходят в море на боевое дежурство. Те, что не могут выйти, но несут носители ЯО, погружаются у пирса для старта по команде.

            2) Мобильные комплексы выезжают из расположения в пусковые районы

            3) Все ТЯО передается со складов в войска.

            4) В танковых дивизиях раздают арт-ядерные снаряды,

            5) В ВВС вешают на бомбардировщики ракеты со спец БЧ (ЯО), в ПВО привинчивают спец БЧ на ракеты, заправляются носители.

            6) Вводится особый режим несения службы, все отпуска отменяют, личный состав в части, круглосуточное дежурство, усилены режим несения службы.

            7) Поднимаются в воздух самолёты судного дня.

            Первая реакция на российское решение – после заявления России о приведение всех войск в боеготовность , НАТО отказалось передавать Украине тяжёлое вооружение – танки и системы ПВО. Возможно, тут сыграло свою роль ещё то, что РФ сообщила, что готова наносить удары по транспорту, который будет доставлять оружие на Украину.

            П.С результат -переговоры на границе.Но Харьков и Мариуполь еще не взяты,т.к. эти подлецы загнали мирных в подвалы Азовстали и нельзя бомбить,Харьков тоже идет по улицам и ж.домам.

        • 175 71
          Sibiryak 40 мин. назад

            итак первый шаг к ядерной войне сделан

          Оставить комментарий

          Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

          Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
          Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

          (Обязательно)

          Быстрый переход:

          Информация о сайте

          Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

          Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
          Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
          Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

          Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

          Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru