МО РФ: подразделения ВСУ начали массовое применение боеприпасов с фосфором в пригородах Киева
Подразделения ВСУ начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, в пригородах Киева. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных Сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель», – сказал он в ходе брифинга.
Применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года, отметили в российском оборонном ведомстве.
Подробности на https://tvzvezda.ru
Мы в социальных сетях:
https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://vm.tiktok.com/ZSJJUvd7D/
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/
ВСУ начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором сделанные в СССР.
А зачем СССР такoе делалo?
МО РФ надо ответить ВСУ, например, термобарическим
или лазерным оружием.
Особое положение,которое сегодня обьявил ВВП оказывается это:
“1) Все подводные лодки с ЯО выходят в море на боевое дежурство. Те, что не могут выйти, но несут носители ЯО, погружаются у пирса для старта по команде.
2) Мобильные комплексы выезжают из расположения в пусковые районы
3) Все ТЯО передается со складов в войска.
4) В танковых дивизиях раздают арт-ядерные снаряды,
5) В ВВС вешают на бомбардировщики ракеты со спец БЧ (ЯО), в ПВО привинчивают спец БЧ на ракеты, заправляются носители.
6) Вводится особый режим несения службы, все отпуска отменяют, личный состав в части, круглосуточное дежурство, усилены режим несения службы.
7) Поднимаются в воздух самолёты судного дня.
Первая реакция на российское решение – после заявления России о приведение всех войск в боеготовность , НАТО отказалось передавать Украине тяжёлое вооружение – танки и системы ПВО. Возможно, тут сыграло свою роль ещё то, что РФ сообщила, что готова наносить удары по транспорту, который будет доставлять оружие на Украину.
П.С результат -переговоры на границе.Но Харьков и Мариуполь еще не взяты,т.к. эти подлецы загнали мирных в подвалы Азовстали и нельзя бомбить,Харьков тоже идет по улицам и ж.домам.
Доброе слово и пистолет работают лучше, чем одно доброе слово.
итак первый шаг к ядерной войне сделан
Мне кажется все эти эвакуации школ по всей стране,как бы намекают нам,что правительство готовится именно к этому сценарию.