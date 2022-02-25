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Худший день Миллера: «NORD STREAM 2» окончательно накрылся Донбассом | Геоэнергетика Инфо

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Худший день Миллера: «NORD STREAM 2» окончательно накрылся Донбассом. Борис #Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Планы «Газпрома» по запуску в работу #Северныйпоток2, похоже, окончательно вышли в тираж. Федеральное сетевое агентство ФРГ приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.
К этим санкциям стоит относится, как к показательной реакции на шаги Москвы по Украине. При ближайшем рассмотрении эти ограничения выглядят как малоэффективный укол, который не нанесет России никакого ущерба. Европа на самом деле даже лазейку для «Северного потока – 2» оставила, который обязательно будет запущен, как только шум вокруг Украины утихнет.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T_z5d3BdDxM
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29751 6343
    Русофил час назад

      Ну и oтключить ЕС oт газа.
      CАВСЕМ
      Ни литра нефти ни литра газа
      И не надo бoмбить.
      Там к весне ВСЁ умрёт самo
      клoунада

      2
      2

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