«Не идите на войну»: добровольно сложившие оружие бойцы ВСУ обратились к сослуживцам
Бойцы 53-й бригады ВСУ, добровольно сложившие оружие во время боев на линии соприкосновения в Донбассе, призвали своих сослуживцев последовать их примеру, прекратить сопротивление и сохранить свои жизни.
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