Поёт Майя Кристалинская. Сборник песен. Эстрада 60-70-х
Сборник песен в исполнении Майи Кристалинской
00:00 – “Почему” (1962)
02:09 – “Нежность” (1976)
04:51 – “Я тебя подожду” (1968)
08:16 – “Неужели это мне одной” (1967)
11:32 – “Письмо на Усть-Илим” (1968)
14:49 – “Ненаглядный мой” (1975)
17:19 – “Аист” (1968)
19:49 – “Таежный вальс”. Голубой огонек (1963)
22:30 – “Когда разлюбишь ты” (1978)
25:57 – “Листья прошлогодние” (1976)
28:40 – “Старое время” (1974)
32:14 – “Как знать” (1968)
35:48 – “Еще раз о письмах” (1962)
39:50 – “В песне – жизнь моя” (1979)
42:46 – “Круги на воде” (1976)
46:47 – “Внуки” (1983)
49:21 – “Старый клен” (1976)
52:47 – “Неизвестный солдат” (1979)
55:15 – “Текстильный городок” (1963)
55:47 – “Детство ушло вдаль” (1960-е)
58:10 – “Наши мамы” (1979)
Майя Кристалинская – одна из известных и любимых эстрадных певиц 60-х годов. Она была постоянной участницей телепередач “Песня года” и “Голубой огонек”, а также творческих вечеров известных поэтов и композиторов-песенников, проводившихся в Колонном зале Дома Союзов. Ее задушевный, какой-то домашний, камерный голос был абсолютно индивидуален. Она выступала обычно не в концертных платьях, а в довольно строгих костюмах, что выделяло ее среди других певиц.
В репертуаре певицы были в основном лирические песни: “Аист”, “Два берега”, “Я тебя подожду»”, “А снег идет”, “Ты не печалься”, “Когда разлюбишь ты”, “Ненаглядный мой” и песня “Нежность”, посвященная советским летчикам. Именно Майя Кристалинская стала первой исполнительницей этой известнейшей и любимой всеми песни, которая была написана в 1965 году композитором А.Пахмутовой и поэтами С.Гребенниковым и Н.Добронравовым.
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