1920-1982. 10 фотографий
1920. Н.К.Крупская сидит с Владимиром Ильичом Лениным и его котом, Москва
1925. Пионеры приветствуют съезд коммунистической партии СССР на параде в Минск
1932. Узбекские «кулаки», обвиненные в накопительстве на «показательном процессе»
1937. Эрнест Хемингуэй с Ильей Эренбургом (слева) и Густавом Реглером (справа) во время Гражданской войны в Испании
1940-е. Ким Ир Сен с женой, сыном Ким Чен Иром, командиром китайских партизан Чжоу Баочжуном (справа), женой и дочерью в СССР
1945. Дуайт Д. Эйзенхауэр и другие готовятся к тосту после того, как маршал Г.К.Жуков награждает британского фельдмаршала Бернарда Монтгомери орденом Победы
1969. Итальянская актриса Софи Лорен стоит в очереди на посещение Мавзолея Ленина. 27 июля
1975. Госсекретарь США Генри Киссинджер (справа) встречается с главой советской дипломатии Андреем Громыко, 20 мая в Вене
1977. Этот мамонтенок умер 10 000 лет назад в возрасте девяти лет. Его тело было найдено замороженным в раскопках на северо-востоке Сибири. 23 июня
1982. Трое советских военнопленных, схваченных мусульманами из ополчения «Хезби Ислами», позируют в лагере военнопленных Аллах Джирга. Слева направо: Валера Дилемка Анатольевич, сержант Юрий Поварницин и Мохаммед Лули Язкулиев