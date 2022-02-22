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Ядерная угроза Украины: ГРЯЗНАЯ БОМБА Зеленского. Борис Марцинкевич | Геоэнергетика Инфо

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Ядерная угроза Украины: ГРЯЗНАЯ БОМБА Зеленского. Борис #Марцинкевич и Марат Касем. Геоэнергетика Инфо
#Зеленский решил создать ядерную бомбу… Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский намекнул о возможности восстановления (или обретения) ядерного статуса Украины. Мол, надо собрать совещание государств — участников Будапештского меморандума, который должен был гарантировать Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия, — Киев делает это в четвертый и последний раз. А если переговоры не состоятся, то решение об отказе от ядерного оружия Украиной может быть пересмотрено.
Владимир Зеленский не исключил, что Киев может пересмотреть свой отказ от ядерного оружия. Президент также заявил о намерении вновь инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума. Документ, который так и не был ратифицирован, предусматривает гарантии территориальной целостности Украины в обмен на её отказ от ядерного оружия. Как отметил Зеленский, если консультации вновь не состоятся либо по их итогам стране не предоставят гарантии безопасности, Киев «будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение». Эксперты отмечают, что такой шаг будет чреват созданием «грязной» ядерной бомбы. По мнению источника RT в украинских политических кругах, нет никаких гарантий, что Киев, учитывая сложившийся в государстве уровень коррупции, не будет нелегально продавать ядерное оружие в третьи страны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XoNjEhQGnCg
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