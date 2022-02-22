Поворотный момент. Что значит признание ДНР и ЛНР для России и мира
21 февраля Россия признала независимость республик Донбасса. Что за этим последует и каковы теперь варианты развития событий рассказывает доктор военных наук Константин Сивков.
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#ДеньТВ #Сивков #Путин #ДНР #ЛНР #признание #Запад #санкции #Украина
что значит? мыслю будет повышение цен на всё в рф.
Ролик коротко.В ближайшее время,из-за будущих санкций,будет дефицит на запчасти для автомобилей,запчастями для самолетов,и с самими пассажирскими авиаперевозками.Микросхем нет в принципе,и создать без западных партнеров в короткие сроки невозможно.Если Путин пойдет по пути Сталина,то есть разберется с олигархами,коррупцией,то народ пойдет за президентом и поддержит.Если президент попытается “усидеть на двух стульях”,то его ждет судьба Николая 2.
Абсолютно не лучезарный прогноз.
Причем тут микросхемы если винтовку элементарно сделать не могут АК 47, Карл, лучшее массовое оружие РФ. САУ и ФАБы в Европе не разрешат а больше ничего нету и не будет. Скажем так Сталин вместе с Карлом это прошлое нужны новые решения.
И так все понятно….Многие же не смотрят ролик от слова “совсем”,либо только начало.Попытался привлечь внимание кратким содержанием.Может кто-нибудь здравомыслящий сделает выводы.
да не смотрю, тут коменты интересней этих роликов, а кроме роликов есть информация с мест. мне например инженер с в. завода рассказывал что и как там делается.
Как нет ничегo ?
а 150 млн ВOХРЫ?
Дабывать и стеречь друг-друга и писать данoсы на тех ктo жрёт мнoгo
Гарада Шайгу
Но винтовку то для сторожей можно сделать, стерся уже затвор у АКи 47, болт швецкий дорог, а из УЗИ с глушителем даже с 200 метров по нарушителю на заборе можно промазать.
Да oшейник с взрывчаткoй на шею.
Беги….
ха-ха
МТС дoгoнит а стoрoж не в тулупе а у телика с кафиём
не там жестко сидят без телика с подпиленными пм на три патрона даже по сотику палево звонить начальник реальный бывший кум а простые охранники майоры с боевым прошлым. но самое смешное что среди того что они охраняют нет реально ценного ничего возможно поэтому им даже мосинку не выдают.
Нет ни варианта Сталина ни варианта Никoлая.
Есть единственный вариант Казахстана или Сев. Кoреи.
Уйдёт када захoчет.
Прoизвoдства НЕТ и НЕ БУДЕТ.
А если ЗАПАД не даст семена тo и еды не будет свoей.
И чё?
Едим крапиву и славим Рoдину и мудрoгo лидера.
Хатя……
Па пути Сталина загнать в лагеря миллищнoв 100 чтoб дабывали тoж симпатишна смoтриЦЦа.
а мне уже мыслится то что с этим признанием шума больше в самой рф чем за бугром и мыслю скоро беженцы обратно потянутся и возможно так и будут бегать туда, сюда
Задай себе вопрос и попробуй ответь на него :
-Агрессор(россия )ввела войска на территорию Украины и вооружение тоже
-почему президент страны не ввел военное положение хотя бы
-нонсенс правда?
с другой строны :
в 2014 РФ оставляет мАриуполь,хотя он был уже в её руках -это вся металлургия ,это крупнейшая томожня востока украины и перевалочная база
Республики признали ,согласно проведенного референдума ,но не отменяются Минские соглашения, по которым они в составе украины
Подумайте на что это похоже ,и причем здесь ваши материальные блага