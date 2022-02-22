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Поворотный момент. Что значит признание ДНР и ЛНР для России и мира

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21 февраля Россия признала независимость республик Донбасса. Что за этим последует и каковы теперь варианты развития событий рассказывает доктор военных наук Константин Сивков.

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#ДеньТВ #Сивков #Путин #ДНР #ЛНР #признание #Запад #санкции #Украина
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bEpO4m8O614
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12 Комментариев » Оставить комментарий
  • 145 45
    Sibiryak два часа назад

      что значит? мыслю будет повышение цен на всё в рф.

    • 432 404
      Пользователь 9129 час назад

        Ролик коротко.В ближайшее время,из-за будущих санкций,будет дефицит на запчасти для автомобилей,запчастями для самолетов,и с самими пассажирскими авиаперевозками.Микросхем нет в принципе,и создать без западных партнеров в короткие сроки невозможно.Если Путин пойдет по пути Сталина,то есть разберется с олигархами,коррупцией,то народ пойдет за президентом и поддержит.Если президент попытается “усидеть на двух стульях”,то его ждет судьба Николая 2.
        Абсолютно не лучезарный прогноз.

        2
        2
        • 5183 4009
          ИгорьПользователь 9129 час назад

            Причем тут микросхемы если винтовку элементарно сделать не могут АК 47, Карл, лучшее массовое оружие РФ. САУ и ФАБы в Европе не разрешат а больше ничего нету и не будет. Скажем так Сталин вместе с Карлом это прошлое нужны новые решения.

            • 432 404
              Пользователь 9129Игорь час назад

                И так все понятно….Многие же не смотрят ролик от слова “совсем”,либо только начало.Попытался привлечь внимание кратким содержанием.Может кто-нибудь здравомыслящий сделает выводы.

                • 5183 4009
                  ИгорьПользователь 9129 час назад

                    да не смотрю, тут коменты интересней этих роликов, а кроме роликов есть информация с мест. мне например инженер с в. завода рассказывал что и как там делается.

                • 29694 6298
                  РусофилИгорь час назад

                    Как нет ничегo ?
                    а 150 млн ВOХРЫ?
                    Дабывать и стеречь друг-друга и писать данoсы на тех ктo жрёт мнoгo
                    Гарада Шайгу

                    • 5183 4009
                      ИгорьРусофил час назад

                        Но винтовку то для сторожей можно сделать, стерся уже затвор у АКи 47, болт швецкий дорог, а из УЗИ с глушителем даже с 200 метров по нарушителю на заборе можно промазать.

                        • 29694 6298
                          РусофилИгорь 52 мин. назад

                            Да oшейник с взрывчаткoй на шею.
                            Беги….
                            ха-ха
                            МТС дoгoнит а стoрoж не в тулупе а у телика с кафиём

                          • 5183 4009
                            ИгорьРусофил 33 мин. назад

                              не там жестко сидят без телика с подпиленными пм на три патрона даже по сотику палево звонить начальник реальный бывший кум а простые охранники майоры с боевым прошлым. но самое смешное что среди того что они охраняют нет реально ценного ничего возможно поэтому им даже мосинку не выдают.

                      • 29694 6298
                        РусофилПользователь 9129 час назад

                          Нет ни варианта Сталина ни варианта Никoлая.
                          Есть единственный вариант Казахстана или Сев. Кoреи.
                          Уйдёт када захoчет.
                          Прoизвoдства НЕТ и НЕ БУДЕТ.
                          А если ЗАПАД не даст семена тo и еды не будет свoей.
                          И чё?
                          Едим крапиву и славим Рoдину и мудрoгo лидера.
                          Хатя……
                          Па пути Сталина загнать в лагеря миллищнoв 100 чтoб дабывали тoж симпатишна смoтриЦЦа.

                      • 145 45
                        Sibiryak час назад

                          а мне уже мыслится то что с этим признанием шума больше в самой рф чем за бугром и мыслю скоро беженцы обратно потянутся и возможно так и будут бегать туда, сюда

                          • 21478 17980
                            маринаSibiryak 15 мин. назад

                              Задай себе вопрос и попробуй ответь на него :
                              -Агрессор(россия )ввела войска на территорию Украины и вооружение тоже
                              -почему президент страны не ввел военное положение хотя бы
                              -нонсенс правда?
                              с другой строны :
                              в 2014 РФ оставляет мАриуполь,хотя он был уже в её руках -это вся металлургия ,это крупнейшая томожня востока украины и перевалочная база
                              Республики признали ,согласно проведенного референдума ,но не отменяются Минские соглашения, по которым они в составе украины
                              Подумайте на что это похоже ,и причем здесь ваши материальные блага

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