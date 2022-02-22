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1923-1990. 10 фотографий

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01. 1920-е. Демонстрация на площади Урицкого в Ленинграде
01. 1920-е. Демонстрация на площади Урицкого в Ленинграде

02. 1923. Коммунар сельскохозяйственной коммуны «Зорька» проводит просветительскую работу среди неорганизованных крестьян, рассказывая о больших преимуществах, полученных от обработки семян формалином в Минске
02. 1923. Коммунар сельскохозяйственной коммуны «Зорька» проводит просветительскую работу среди неорганизованных крестьян, рассказывая о больших преимуществах, полученных от обработки семян формалином в Минске

03. 1935. Министр иностранных дел Чехословакии Эдвард Бенеш, Иосиф Сталин, посол СССР в Чехословакии Сергей Александровский, нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов, председатель Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов во время переговоров в
03. 1935. Министр иностранных дел Чехословакии Эдвард Бенеш, Иосиф Сталин, посол СССР в Чехословакии Сергей Александровский, нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов, председатель Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов во время переговоров в Кремле

04. 1936. Вячеслав Молотов, Никита Хрущев и Иосиф Сталин на трибуне Мавзолея во время парада физкультурников
04. 1936. Вячеслав Молотов, Никита Хрущев и Иосиф Сталин на трибуне Мавзолея во время парада физкультурников

05. 1937. Рабочие завода «Динамо» голосуют за расстрел троцкистов после показательного процесса над ними
05. 1937. Рабочие завода «Динамо» голосуют за расстрел троцкистов после показательного процесса над ними

06. 1942. Итальянские военнопленные во время скирдования сена в колхозе имени Ленина.
06. 1942. Итальянские военнопленные во время скирдования сена в колхозе имени Ленина

07. 1943. Леонид Говоров, командующий Ленинградским фронтом, и Андрей Жданов, член Военного совета Ленинградского фронта
07. 1943. Леонид Говоров, командующий Ленинградским фронтом, и Андрей Жданов, член Военного совета Ленинградского фронта

08. 1967. 5-й Московский международный кинофестиваль. Народные артисты СССР Любовь Орлова и Григорий Александров в Кремле
08. 1967. 5-й Московский международный кинофестиваль. Народные артисты СССР Любовь Орлова и Григорий Александров в Кремле

09. 1968. Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин и президент Финляндии Урхо Калева Кекконен на озере Байкал
09. 1968. Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин и президент Финляндии Урхо Калева Кекконен на озере Байкал

10. 1990. Коммунальное хозяйство выдает талоны на водку. Ярославская область
10. 1990. Коммунальное хозяйство выдает талоны на водку. Ярославская область
Источник: https://humus.livejournal.com/8265425.html
Метки: история, Россия, фото
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