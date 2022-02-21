Ступени развития Местного Самоуправления. Задачи человека
Что дает нам наша жизнь?
Почему возникает так много проблем, которые необходимо решать, но не всегда человек находит пути их решения.
Что может быть подспорьем для решения возникающих проблем. Каким инструментом наделён человек, чтобы правильно использовать его себе во благо, развиваясь на своём жизненном пути?
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#местноесамоуправление #АлександрСоколов
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