Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Ступени развития Местного Самоуправления. Задачи человека

31 0

Что дает нам наша жизнь?
Почему возникает так много проблем, которые необходимо решать, но не всегда человек находит пути их решения.
Что может быть подспорьем для решения возникающих проблем. Каким инструментом наделён человек, чтобы правильно использовать его себе во благо, развиваясь на своём жизненном пути?

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#местноесамоуправление #АлександрСоколов
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
https://t.me/slavyanskoeradio
https://www.instagram.com/slavradio_org/
https://bastyon.com/slavradio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bYToHEMgOFg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Концептуальный смысл личности Сталина в президентских выборах 2018.
Доклад Изборскому клубу. Гражданское общество: русская модель
"Теории и проекты будущего человечества" А.А. Касьянов
Мировая война близится к завершению… "О текущем моменте" № 1 (117), 02.2015
Народовластіе – первый шагъ - Самоуправленіе

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru