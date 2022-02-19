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В ЛНР объявлена всеобщая мобилизация

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Как и ожидалось https://colonelcassad.livejournal.com/7450678.html, вслед за ДНР, в ЛНР также была объявлена всеобщая мобилизация.
Соответствующий указ подписал Пасечник.



Вспомнилось…

“Мобилизация является не только признаком войны, но и самой войной. Приказ правительства об объявлении мобилизации есть фактическое объявление войны.

В современных условиях мобилизующее государство должно заранее принять твердое решение о ведении войны

Под общей мобилизацией понимается такой факт, когда уже не может быть возврата к мирному положению.

Мы считаем целесообразным видом мобилизации только общую, как напряжение всех сил и средств, необходимых для достижения победы.

Мобилизация есть война, и иного понимания ее мы не мыслим”.

(с) маршал Борис Шапошников

На это возражают, что такой подход к мобилизации свойственен войнам индустриального периода и в постиндустриальную эпоху и в период расцвета гибридных войн, все уже не так однозначно. Засим, происходящее будет таким себе способом проверить валидность классического тезиса прославленного военного теоретика.

Трансляция по Донбассу продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7450966.html
Метки: война на украине, документы, донбасс, лнр, Луганская Народная Республика, пасечник, Украина
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