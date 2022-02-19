Коротко по Донбассу. 18.02.2022
Коротко по Донбассу.
1. Байден в своем выступлении снова заявил, что Путин решил напасть на Украину и что Путин нападет в самые ближайшие дни, но у России есть выбор между войной и дипломатией. Войска на Украину США отравлять не собираются, что и так было очевидно.
2. России снова угрожают различными санкциями, за исключением СВИФТа и газа. Впрочем, очевидно, что их и так введут, так что…
3. В ЛДНР продолжается эвакуация, которую уже взяли на контроль МЧС и власти Ростовской области, гражданам обещают по 10 000 рублей.
4. Вслед за взрывом машины начальника УНМ ДНР, подорвали газопровод и заправку в ЛНР. Фронт местами прогревается обстрелами.
5. В военкоматах ЛДНР идет прием добровольцев, СДД также активно набирает ветеранов войны на Донбассе.
6. ВСУ заявляет, что не собирается проводить наступательные действия на Донбассе. В Киеве заявляют, что готовятся к эвакуации населения.
7. По заявлению США, РФ сосредоточила 125 БТГ на границах с Украиной. РФ официально заявляет, что нападать ни на кого не собирается.
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Поскольку англосаксы разыгрывают очередную партию в своей многоходовке ,то главный задействованный актер-исполнитель рванул сегодня в Мюнхен ,поучаствоватьв разговорах и это в момент нападения?Нет -Юлька ,прицепив боевую Косу ,вчера приказала ,что раз так -то Запад обязан списать долг в 52 млрд дол под шумок вокруг территории.Хороший план,самая умная тетка там.