Каждое событие, происходящее с людьми, оказывает влияние как на настоящее, так и на будущее человечества. Очень часто воздействие на будущее оказывается сильнее, чем на настоящее. Для того, чтобы найти корни очень многих современных тенденций, необходимо просто посмотреть в прошлое.

Одним из главных направлений деятельности идеологов современного западного общества является работа по переписыванию не просто итогов, а самой истории Второй мировой войны. Все больше и больше американцев считают, что главные события той войны происходили в Тихом океане, а британцы уверены, что бомбежка Лондона стала ключевым событием, которое решило исход войны. Их так учат в школе. Они в это верят. Жители Британии и США уверены, что события, происходящие в России и в Европе были не существенными, не они сыграли главную роль в победе над фашизмом. Постепенно западные пропагандисты стирают реальную историю из памяти западных народов, заменяя ее придуманной. Но зачем это делается? Что хотят спрятать от британских и американских обывателей? Что заставляет людей так нагло врать? Чтобы ответить на эти вопросы достаточно посмотреть на одно событие, которое не было уникальным, и которое объяснит причины, по которым от англосаксов скрывают реальную историю.

На мой взгляд, таким событием были бомбардировки немецкого города Дрездена, которые провели британские и американские военно-воздушные силы 13-15 февраля 1945 года. История это достаточно известная. Английские и американские ВВС разбомбили город, который их командование официально объявило стратегически важным транспортным центром. В результате им удалось разрушить город как транспортный центр, но это не все "достижения". В Дрездене было разрушено порядка 12 000 тысяч зданий. За три дня бомбардировок, в результате которых образовался огненный смерч, погибло не менее 30 000 человек. Были уничтожены в том числе и мирные жители, беженцы из других городов Германии, раненые в военных госпиталях. Ущерб от уничтожения культурных ценностей в Дрездене также сложно точно оценить.

Сейчас уже ни у кого не остается сомнений в том, что американские и британские ВВС не ставили своей целью помощь советским войскам (бомбардировки Дрездена не были согласованы с советским руководством), а были направлены на достижение сугубо политических целей. А целей было две: уничтожение инфраструктуры города, который в будущем должен перейти под управление СССР, и демонстрация "мощи" англо-американской авиации. То есть ради того, чтобы испугать советских военных и политиков, американцы и англичане не смогли придумать ничего, кроме полного уничтожения города, военное значение которого остается под большим вопросом до сих пор. Но СССР, который к тому времени фактически в одиночку одержал победу над нацистами, не так легко было испугать. Демонстрация силы не принесла Западу ожидаемых результатов. СССР от своих интересов не отступил.

Именно такие события как бомбардировка Дрездена и заставляют западных пропагандистов переписывать историю Второй мировой войны. Очень сложно объяснить адекватным людям, что ради того, чтобы испугать СССР было уничтожено несколько десятков тысяч человек. Для них лучше этот вопрос не поднимать совсем, сделать вид, что этих бомбардировок не было. Но так как эта бомбардировка была не единственным подобным событием, то переписывать им приходится всю историю. Вот и получается, что событие, которое не оказало большого влияния в политическом плане на 1945 год, оказывает огромное влияние на настоящее время...